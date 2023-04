Vader Kiyine over autocrash van zoon: ‘Hij beseft dat er een mirakel is gebeurd’

Donderdag, 6 april 2023 om 14:01 • Davey de Laat • Laatste update: 14:06

De vader van Sofian Kiyine, Radouane Kiyine, heeft voor het eerst gereageerd op de autocrash van zijn zoon. De 25-jarige middenvelder van OH Leuven reed vorige week donderdag met hoge snelheid over de autobaan toen hij via een rotonde gelanceerd werd en meters door de lucht vloog. De crash eindigde in een naastgelegen sporthal, waar hij de gevel doorboorde. In de sporthal waren op dat moment kinderen aanwezig, maar zij zijn ongedeerd gebleven.

“We begrijpen niet goed wat er is gebeurd”, geeft Radouane Kiyine aan bij de Franstalige krant La Dernière Heure. “Het is niet te bevatten. Sofian is een aardige, rustige jongen. Hij is geen snelheidsduivel op de weg, gebruikt geen drugs en drinkt bijna nooit alcohol.” Op bewakingsbeelden is te zien hoe Kiyine met zijn auto op hoge snelheid door de lucht vliegt, waarna zijn auto de gevel van sporthal Flémalle doorboort.

La vidéo de l'effroyable accident de voiture de Sofiane #Kiyine (OH Leuven #Louvain) pic.twitter.com/YPUvWELbhB — Africa Scandal ? (@AfricaScandal) March 31, 2023

Radouane vertelt hoe zijn zoon er momenteel aan toe is. “Psychologisch heeft hij het heel erg moeilijk. Hij beseft dat er een mirakel is gebeurd. Niet alleen voor hem, maar voor iedereen die in de sportzaal aanwezig was. Hij huilt bij de gedachte dat er kinderen dood hadden kunnen gaan. We horen overal verschillende dingen. Mensen denken de waarheid te weten. Het is triest. Eerst en vooral draait het om Sofian als mens, niet om Sofian als profvoetballer.”

Sofian is inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis en op non-actief gezet door zijn club. Op het moment van het ongeluk waren enkele kinderen aanwezig in de sporthal, maar zij waren net naar de kleedkamers vertrokken. De sporthal biedt doorgaans onderdak voor minivoetbal-, basketbal-, en gymnastiekclubs, maar zal door de ravage een tijdlang niet gebruikt kunnen worden.