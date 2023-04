Incident bij Spaanse el Clásico lijkt griezelig veel op Nederlandse editie

Donderdag, 6 april 2023 om 10:26 • Tom Rofekamp • Laatste update: 10:30

Ook bij de Spaanse editie van de Klassieker is woensdag een aansteker van het veld geraapt. Vlak voor het eind van het duel tussen Barcelona en Real Madrid werd het voorwerp richting de Real-spelers gesmeten, maar niemand van hen werd geraakt. Dat in tegenstelling tot Davy Klaassen, die in De Kuip het vrijwel identieke meemaakte, maar een bloedende hoofdwond opliep.

Barcelona werd woensdagavond in eigen huis vernederd door de aartsrivaal, mede dankzij een hattrick van Karim Benzema. Bij een 0-4 stand (wat ook de eindstand zou blijken) waren de Barça-supporters hun emoties niet meer de baas. Ze gooiden een aansteker richting Real-doelman Thibaut Courtois, die zijn doelwit echter miste. Courtois raapte het voorwerp vervolgens op, om deze aan de arbitrage te overhandigen.

Ook in Barcelona werd er een aansteker geworpen naar het veld ?? Volgens de mannen in de studio moet er 'gewoon' keihard opgetreden worden in de vorm van straffen ?#ZiggoSport #CopaDelRey #ElClásico pic.twitter.com/pvYXLPfqlT — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 5, 2023

Het incident werd opgemerkt bij Ziggo Sport, waar Marco van Basten zijn afgrijzen uitspreekt. "Je wordt er doodziek van. Je moet hard straffen, meer niet. Individueel. De club kan er niets aan doen. Waar de club wél wat aan kan doen... – Van Basten wendt zich weer tot de Nederlandse Klassieker – ...is dat het stadion tien minuten moet wachten voordat de wedstrijd begint omdat er allemaal vuurwerk hangt. Wat élke keer gebeurt. Maar dat iemand een aansteker meeneemt, doet iemand echt zelf", aldus de analist.

Door de zege in Spotify Camp Nou plaatste Real zich voor de finale van de Copa del Rey. De 0-4 in Barcelona maakte de 0-1 thuisnederlaag van begin maart ruimschoots goed. Barcelona is daarom alleen nog in de race voor het landskampioenschap. Daar staan de Catalanen een straatlengte voor op de Madrileense aartsrivaal: 71 om 59 punten, met nog elf competitieduels te gaan. Real treft in de Copa del Rey-finale Osasuna, dat Athletic Bilbao over twee wedstrijden wist te elimineren.