Valentijn Driessen: ‘Ajax redde Feyenoord en de KNVB’

Donderdag, 6 april 2023 om 11:21 • Davey de Laat • Laatste update: 12:04

Valentijn Driessen vraagt zich af hoelang de wedstrijden tussen Feyenoord en Ajax nog door kunnen gaan. Dat schrijft de chef voetbal in zijn column voor De Telegraaf. Ajax haalde ten opzichte van Feyenoord de finale van de TOTO KNVB Beker, maar na afloop voerde de hoofdwond van Davy Klaassen de boventoon. De middenvelder van de Amsterdammers kreeg in minuut 63 een aansteker op zijn hoofd waarna de wedstrijd tijdelijk gestaakt werd.

Driessen hekelt het gedrag van de supporters en vindt dat er een nieuw dieptepunt is bereikt. “Voor de zoveelste keer ging het woensdag dus mis bij een Klassieker, terwijl al jarenlang geen supporters van de bezoekende club welkom zijn”, aldus de journalist. “De halve eindstrijd werd ontsierd door talloze misstanden. Het dieptepunt was het tijdelijk staken van Feyenoord-Ajax in de 63e minuut, nadat Klaassen met een hevig bloedende hoofdwond rondliep.” Het incident vond plaats aan de zijde van het stadion waar deze keer geen netten hingen, wat een paar maanden geleden in de competitie nog wel het geval was.

“Ten behoeve van de televisieregistratie werd ditmaal besloten om het net langs een van de lange zijdes weg te halen”, gaat Driessen verder. “Uitgerekend daar ging het fout en gebeurde waar iedereen voor vreesde: een speler die gewond raakte door onbezonnen gedrag van een supporter. Een ’supporter’ tussen aanhalingstekens, zoals John de Wolf zei. Het was aan Ajax te danken dat de wedstrijd sowieso niet definitief werd gestaakt, waarmee de Amsterdammers Feyenoord en de KNVB redden. De directies van Feyenoord en Ajax werden tijdens het tijdelijke oponthoud verteld dat bij het opnieuw stilleggen op last van burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam de wedstrijd niet uitgespeeld zou worden.”

De Klassieker kwam in de eerste speelminuut ook al stil te liggen. De supporters van Feyenoord staken na het startsignaal van scheidsrechter Allard Lindhout massaal vuurwerk af, met een enorme rookontwikkeling tot gevolg. De arbiter kon niet anders dan het duel na 23 seconden stilleggen. “Achter een van de doelen gingen zware vuurwerkbommen af en kwamen er vuurpijlen op het veld. Feyenoord-verdediger Gernot Trauner werd net niet geraakt. Ajacied Klaassen kwam er beduidend slechter vanaf, alhoewel hij als laatste mocht juichen omdat Ajax zich uiteindelijk plaatste voor de bekerfinale tegen PSV”, aldus Driessen.