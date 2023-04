Feyenoord handelt razendsnel en straft supporters voor aanstekerincident

Donderdag, 6 april 2023 om 09:23 • Tom Rofekamp • Laatste update: 10:48

Feyenoord zal tegen AS Roma geen supporters toelaten in vak Z van De Kuip. Dat meldt de club donderdag via de officiële kanalen. Feyenoord wil voorkomen dat zich opnieuw een incident voordoet als woensdag, waarbij Ajacied Davy Klaassen vanuit het publiek geraakt werd door een aansteker. Daarop ontspoorde de halve finale van de TOTO KNVB Beker volledig.

Het feit deed zich in de 62ste minuut van het duel voor. Klaassen werd bij een 1-2 stand geraakt door een aansteker vanuit het publiek en liep daarbij een bloedende hoofdwond op. Na een afkoelingsperiode van een halfuur en op aandringen van Klaassen zelf besloot Ajax de wedstrijd toch uit te spelen. Ook het slachtoffer zelf was daar aanvankelijk bij, maar hij gaf al heel snel aan toch te veel klachten te hebben. Klaassen liet zich daarom vervangen.

Feyenoord ging al snel na het incident in beraad en direct werden er knopen doorgehakt. Er zullen bij het Europa League-duel met AS Roma van 13 april géén thuissupporters welkom zijn in vak Z, het vak waaruit de aansteker werd gegooid. Dit om een herhaling van het incident te voorkomen. Seizoenkaarthouders in De Kuip konden al kaarten afnemen in vak Z, waarvan er dus ook al enkele over de toonbank zijn. Daar zullen echter oplossingen voor gevonden worden.

De politie heeft inmiddels de waarschijnlijke dader van het voorval opgepakt. Het gaat om een 32-jarige man uit Roelofarendsveen. Ajax wist het duel in De Kuip ondanks alles toch nog naar zich toe te trekken. Daardoor staan de Amsterdammers op 30 april in de eindstrijd tegen PSV, dat dinsdag de amateurs van Spakenburg uitschakelde.