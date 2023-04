Noodlijdend Chelsea verrast en stelt clublegende aan als tussenpaus

Donderdag, 6 april 2023 om 08:56 • Tom Rofekamp

Frank Lampard gaat het seizoen afmaken als interim-trainer van Chelsea, weet Fabrizio Romano. De momenteel werkloze manager heeft een principeakkoord bereikt over een kortstondig dienstverband bij the Blues, terwijl de clubleiding verder zoekt naar een oplossing voor de lange termijn. Lampard stond tussen 2019 en 2021 ook al aan het roer op Stamford Bridge. Eerder dit seizoen werd hij nog ontslagen als trainer van Everton.

Chelsea maakte zondag bekend na slechts zeven maanden te breken met Graham Potter. De Engelsman, die Thomas Tuchel in september opvolgde als hoofdtrainer, zou voorlopig vervangen worden door assistent Bruno Saltor. Het leek, afgaande op het statement, dat Saltor het seizoen af zou maken als eindverantwoordelijke, maar Romano bewijst woensdag het tegendeel. Volgens de transfermarktexpert is Lampard namelijk dicht bij een akkoord met Chelsea.

De 44-jarige oefenmeester, die als speler al uitgroeide tot clubicoon, staat op het punt een mini-contract te ondertekenen in West-Londen. Lampard zal tot eind dit seizoen de honneurs waarnemen, terwijl de club verder zoekt naar een definitieve opvolger van Potter. De namen van Luis Enrique en Julian Nagelsmann passeerden daarbij alde revue. Eerstgenoemde is werkloos sinds zijn ontslag bij de Spaanse bond begin december, terwijl Nagelsmann eind vorige maand zijn congé kreeg bij Bayern München. Sky Sports voegt ook Mauricio Pochettino (werkloos), Rúben Amorim (Sporting Portugal), Oliver Glasner (Eintracht Frankfurt) en Luciano Spalletti (Napoli) aan het rijtje namen toe.

Lampard werd in juli 2019 voor het eerst eindverantwoordelijk bij Chelsea, nadat hij bij Derby County zijn eerste stappen had gezet in het trainersvak. In zijn debuutseizoen gidste de oud-middenvelder zijn club naar een vierde plek in de Premier League, terwijl hij ook nog te kampen hd met een ingaand transferverbod. Het seizoen daarop belandde Chelsea echter in vrije val, waarop Lampard de zak kreeg. Niet lang daarna nam hij het roer over bij Everton, waar het net geen jaar later einde verhaal was. Verwacht wordt dat Lampard komende zaterdag al op de bank zit bij Chelsea.