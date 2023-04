Politie laakt KNVB na ramp-Klassieker en roept op tot verregaand besluit

Donderdag, 6 april 2023 om 08:15 • Tom Rofekamp

Politievakbond ACP heeft geen goed woord over voor het handelen van de KNVB tijdens de desastreus verlopen Klassieker van woensdagavond. De politievakbond vindt dat de KNVB het duel had moeten staken nadat Ajacied Davy Klaassen op zijn hoofd geraakt werd door een aansteker uit het publiek. "Dit soort gedrag kun en mag je niet belonen. Onbegrijpelijk", spreekt een woordvoerder tegenover het Algemeen Dagblad.

Het duel in De Kuip, gespeeld in het verband van de halve finale van de TOTO KNVB Beker, werd al na 23 seconden voor het eerst stilgelegd. De supporters van Feyenoord staken na het startsignaal van scheidsrechter Allard Lindhout massaal vuurwerk af, met een enorme rookontwikkeling tot gevolg. De arbiter kon niet anders dan het duel tijdelijk staken. Dat moest hij na een uur spelen nogmaals doen. Vlak nadat Klaassen (de uiteindelijk beslissende) 1-2 had gemaakt, werd hij getroffen door een aansteker uit het publiek. Na een afkoelingsperiode van een half uur besloot Ajax de wedstrijd uit te spelen. Klaassen was daar aanvankelijk bij, maar gaf al heel snel aan toch te veel klachten te hebben. Hij liet zich daarom vervangen.

Schandalig gedrag van 'supporter(s)' bij wedstrijd #feyaja in de Rotterdamse Kuip. Hier kan doortastende optreden van de @KNVB niet uitblijven. Geweld rondom voetbalwedstrijden is ontoelaatbaar en wakkert de discussie over (uit)publiek rondom wedstrijden verder aan. #knvbbeker https://t.co/lc7yu0dfFZ — Politievakbond ACP (@Politiebond) April 5, 2023

Als het aan de politievakbond had gelegen, was de wedstrijd nooit uitgespeeld. "Ze (de KNVB, red.) hadden een streep moeten trekken. Dit soort gedrag kun en mag je niet belonen. Onbegrijpelijk", laat een woordvoerder optekenen. Voorzitter Wim Groeneweg laat daarnaast weten dat de discussie om uitsupporters helemaal te verbieden bij risicowedstrijden weer op tafel moet. "Gedrag van dit soort 'supporters' gaat alle perken te buiten en verpest een leuke voetbalavond voor veel mensen. Het kost de maatschappij veel geld en politiecapaciteit om dit in goede banen te leiden", schrijft Groeneweg op Twitter.

De beslissing om de wedstrijd uit te spelen kwam uiteindelijk van Ajax zelf, zo maakte John Heitinga na afloop duidelijk. "Het was natuurlijk het allerbelangrijkst hoe het met Davy ging. Het gaat dan over veiligheid, over een afkoelingsperiode. Davy gaf aan dat hij verder kon en ook de andere spelers gaven aan dat zij de wedstrijd af wilden maken", sprak de Ajax-trainer op de persconferentie. De KNVB heeft in een statement al aangekondigd de gebeurtenissen van woensdag te zullen onderzoeken. De vermoedelijke dader van het aanstekerincident is inmiddels opgepakt.