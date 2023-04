Ajax schakelt na ‘nee’ van Danny Blind door naar Jan van Halst

Donderdag, 6 april 2023 om 07:40 • Tom Rofekamp • Laatste update: 07:46

Jan van Halst wordt zo goed als zeker de nieuwe commissaris technische zaken bij Ajax. Dat meldt De Telegraaf donderdagochtend. De Amsterdammers hoopten aanvankelijk dat Danny Blind zijn oude functie weer op had willen pakken na zijn assistent-bondscoachschap, maar kregen een volmondig 'nee' te horen. Ajax schakelt daarom door naar Blinds collega bij Ziggo Sport.

Sinds het vertrek van Blind in augustus 2021 is de positie van commissaris technische zaken, ook wel bekend als voetbalcommissaris, vacant bij Ajax. De voetbalcommissaris gaat over de voetbalinhoudelijke aspecten binnen de raad van commissarissen (rvc). Ajax zag Blind na het WK graag terugkeren in die rol, maar kreeg nul op het rekest. De ras-Ajacied wilde graag zijn handen vrij hebben voor de toekomst en is momenteel werkzaam als analist bij Ziggo Sport.

Zijn collega bij de zender is nu op een haar na rond met Ajax. Van Halst, evenals Blind oud-speler van de club, heeft al ruim ervaring in beleidsmatige functies, die hij tot 2018 bekleedde bij FC Twente. Daar was hij werkzaam als commercieel directeur, manager algemene zaken en technisch directeur. Met Van Halsts aanstelling wordt er zo gehoor gegeven aan de woorden van John Heitinga. De trainer van Ajax eiste woensdag op een online persconferentie duidelijkheid over onder meer de invulling van de voetbaltechnische sleutelposities binnen de club.

Ook akkoord met Mislintat 'kwestie van tijd'

Ook is Ajax dicht bij de aanstelling van Sven Mislintat als nieuwe directeur voetbalzaken, weet De Telegraaf. Chief Sports Officer van de rvc Maurits Hendriks voerde maandag een uitgebreid gesprek met Mislintat en witte rook wordt een dezer dagen verwacht. Mislintat, door de krant bestempeld als 'data-Duitser', was in het verleden onder meer werkzaam bij Borussia Dortmund en Arsenal. Bij eerstgenoemde club was hij als hoofdscout betrokken bij het aantrekken van Robert Lewandowski en Piere-Emerick Aubameyang.