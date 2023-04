'Asgrauwe Klassieker' haalt niet alleen de voorpagina's van sportkaternen

Donderdag, 6 april 2023 om 07:13 • Tom Rofekamp

De Klassieker van woensdagavond was er een om nooit te vergeten, en dat was niet vanwege het oogstrelende voetbal. Het immer verhitte duel tussen Ajax en Feyenoord werd namelijk ontsierd door een aanstekerincident, waarbij Davy Klaassen getroffen werd op het hoofd. Klaassen liep een zichtbaar bloedende hoofdwond op en kon de wedstrijd niet uitspelen. De Klassieker haalt daarom de algemene voorpagina's van zowel het Algemeen Dagblad als De Telegraaf, terwijl de Volkskrant rept van een 'asgrauwe' avond.

Het duel in De Kuip, gespeeld in het verband van de halve finale van de TOTO KNVB Beker, werd al na 23 seconden voor het eerst stilgelegd. De supporters van Feyenoord staken na het startsignaal van scheidsrechter Allard Lindhout massaal vuurwerk af, met een enorme rookontwikkeling tot gevolg. De arbiter kon niet anders dan het duel tijdelijk staken. Dat moest hij na een uur spelen nogmaals doen. Vlak nadat Klaassen (de uiteindelijk beslissende) 1-2 had gemaakt, werd hij getroffen door een aansteker uit het publiek. Na een afkoelingsperiode van een half uur besloot Ajax de wedstrijd uit te spelen. Klaassen was daar aanvankelijk bij, maar gaf al heel snel aan toch te veel klachten te hebben. Hij liet zich daarom vervangen.

"Wangedrag besmeurt Klassieker", kopt De Telegraaf dan ook op de algemene voorpagina van de donderdagochtendeditie. Verslaggever Valentijn Driessen vraagt zich hardop af 'hoelang wedstrijden tussen Ajax en Feyenoord nog kunnen'. "Het incident na ruim een uur Feyenoord - Ajax stond niet op zichzelf, want het was al ver voor aanvang van de halve bekerfinale de staat van beleg in Rotterdam. De Ajacieden, in tegenstelling tot bij de competitiewedstrijd met de eigen spelersbus, werden geëscorteerd door een politiemacht met twee waterkanonnen van Duitse makelij. Eerder werden deze voertuigen ingezet bij de demonstraties van Extinction Rebellion op de A12", onderstreept Driessen de ernst van de situatie.

Het Algemeen Dagblad is al even weinig flatteus in zijn samenvatting van de avond. 'Inktzwart', zo betitelt Mikos Gouka die. "De wedstrijd zal in de boeken gaan als de avond waarop Klaassen geraakt werd. Omdat de zelfbeheersing weer eens was verdwenen bij enkele raddraaiers die de club bepaald geen dienst bewezen. De enorme inktzwarte rookwolk die kort voor de wedstrijd omhoog steeg in De Kuip was waarschijnlijk al voldoende aanleiding voor de aanklager betaald voetbal om een vooronderzoek in te stellen", aldus Gouka.

"Een asgrauwe sluier over een vooral voor rust, in sportief opzicht, zeer interessante Klassieker", oordeelt tot slot ook de Volkskrant. "Eigenlijk al sinds het verbod op volk op de tribunes (vanwege de coronapandemie) is het hommeles in veel stadions met allerhande wangedrag. Het bekogelen van Klaassen is een nieuw dieptepunt. En woensdag, en ook de dagen ervoor, hing er juist een ongekende kalmte in Rotterdam, veroorzaakt door de ruime voorsprong op de ranglijst van Feyenoord op Ajax en PSV en de doorbroken vloek in de Johan Cruijff ArenA waar de Rotterdamse club een paar weken geleden eindelijk weer eens won."