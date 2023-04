Slot kan het juiste woord niet vinden: ‘Schamen, schandalig, belachelijk... ’

Donderdag, 6 april 2023 om 00:11 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 00:18

Arne Slot heeft zich tijdens de persconferentie na afloop van de TOTO KNVB Bekerwedstrijd tegen Ajax uitgesproken over het bizarre incident rondom Davy Klaassen. De middenvelder kreeg tijdens een opstootje een aansteker naar zijn hoofd gegooid vanuit het publiek. Slot zegt na afloop volledig te begrijpen dat het na afloop niet over het sportieve gaat, maar over het veruit opvallendste moment van de avond. De oefenmeester zegt niet te weten hoe dit probleem opgelost moet worden en vreest dat het mogelijke experiment om uitsupporters toe te laten tijdens De Klassieker de ijskast in kan.

"Het lijkt me niet meer dan logisch dat we het niet over voetbal hebben, maar over het incident rond de zestigste minuut", opent Slot. "Als er mensen zijn die dit niet dwarszit, zou er iets goed mis zijn. Het is al erg als je het ergens anders ziet gebeuren, laat staan bij de club waar je zelf hoofdtrainer bent." De oefenmeester weet vervolgens niet welk woord hij moet gebruiken om het moment rondom Klaassen het beste te typeren. "Ik vind waarschijnlijk niet het woord dat de lading volledig dekt: schamen, schandalig, belachelijk... Ik kan niet het juiste woord vinden dat je hierbij voelt."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Scheidsrechter Allard Lindhout besloot het duel (tijdelijk) stil te leggen na het bizarre moment. "Dan is er veel overleg waar ik niet bij betrokken ben en dan zijn de jongens nog bezig", gaat Slot verder. "Hoe gek dat misschien ook klinkt: die jongens (de spelers, red.) hebben niet de aansteker gegooid. Die hebben er hard voor gewerkt om de halve finale te halen en ik denk dat je dat normaal van ze mag verwachten. Dat ze nog proberen te gelijkmaker te maken. Dan verdienen ze het ook dat ze een trainer hebben die ze probeert dingen mee te geven om die gelijkmaker nog te maken."

Slot zag het al voor het incident met Klaassen misgaan. ''Ik moet eerlijk zeggen dat toen spelers van Ajax gingen warmlopen, er allerlei dingen werden gegooid. Toen beperkte het zich tot plastic bierglazen. Dat is ook al niet goed te keuren. Toen het opstootje ontstond, had ik eerlijk gezegd niet gezien dat er dit soort voorwerpen werden gegooid. Op een gegeven moment zie je Klaasen wel lopen met bloed op zijn hoofd, dan heb je niet het idee dat het door een duw komt. Er vloog van alles het veld op. Het is natuurlijk verschrikkelijk.''

"Ik heb niet de illusie dat ik de juiste tip heb om dit op te lossen", vervolgt de oefenmeester. "Het enige wat ik me kan bedenken is dat we voor de rest van ons leven zonder supporters gaan voetballen. Maar ja, dat zal de oplossing waarschijnlijk ook niet zijn. Ik vind het vreselijk moeilijk om daar een oplossing voor te bedenken. Ik hoop dat het lukt, maar het lijkt me een naïeve gedachte om te veronderstellen dat dat zomaar even gebeurt."

Slot werd vervolgens geconfronteerd met de eerdere uitspraken van de burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, die door liet schemeren ervoor open te staan om uitsupporters toe te laten in de vorm van een experiment. Mogelijk kan daar nu een streep door. "Ik denk dat het aannemelijker is dat de thuissupporters er eerst niet bij mogen zijn, voordat de uitsupporters erbij mogen komen. Maar ook dat is een aanname", benadrukt Slot. Feyenoord kon in de slotfase van het duel de gelijkmaker niet meer forceren, waardoor Ajax zich dankzij een 1-2 zege plaatste voor de bekerfinale in De Kuip. PSV is op zondag 30 april de tegenstander van de Amsterdammers.