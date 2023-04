Tadic lijkt spot te drijven met ramadan; Kökçü ontspoort op veld maar ontkent nu

Woensdag, 5 april 2023 om 23:51 • Laatste update: 00:11

Het moment werd in de halve bekerfinale tussen Feyenoord en Ajax (1-2) overschaduwd door het supportersgeweld richting Davy Klaassen, maar vlak daarvoor ontstond een opmerkelijk opstootje tussen beide aanvoerders. Orkun Kökçü leek een waas voor de ogen te krijgen na een felle woordenwisseling met Dusan Tadic. Op basis van de beelden leek Tadic de ramadan belachelijk te maken. Opmerkelijk genoeg ontkent Kökçü dat.

Kökçü en Tadic kregen het in de 62ste minuut flink aan de stok na een duel om de bal aan de zijlijn. Na wat duwen en trekken over en weer kwamen beide spelers met de hoofden tegen elkaar te staan. Scheidsrechter Allard Lindhout sprong ertussen, maar Tadic bleef praten tegen Kökçü. De aanvoerder van Ajax maakte al lachend met zijn handen een eetgebaar en wees vervolgens naar de grond.

Hollanda Kupasi yari finalinde Dusan Tadic ve Orkun Kökçü arasinda yasanan gerginlik... pic.twitter.com/mrRiafBRjC — Tribun Dergi (@tribundergi) April 5, 2023

Tadic leek daarmee te doelen op de korte eetpauze die in de eerste helft werd gehouden na zonsondergang, het moment dat deelnemers aan de ramadan mogen eten en drinken. Daarbij gaan de spelers met een knie op de grond zitten. Kökçü ontbrandde in woede en leek Tadic te willen aanvliegen. Onder meer Feyenoord-aanvaller Oussama Idrissi mengde zich en maande Kökçü tot rust. Luttele seconden later werd Klaassen getroffen door een voorwerp uit het publiek en richtte de aandacht zich op laatstgenoemde. Tadic en Kökçu kregen nog wel beiden geel.

In de studio van ESPN wordt verontwaardigd gereageerd op het opstootje. "Dit is het gedrag waarop al die mensen op de tribune aanslaan. Waardoor zij denken, nou...", zegt Mario Been. "Ik weet niet of dat zo is", reageert Kenneth Perez. "Maar ik ben het er wel mee eens dat voetballers echt naar zichzelf moeten kijken. Ik ben er voorstander om als ze de scheidsrechter bejegenen gewoon meteen een kaart te trekken."

De reactie van Orkun Kökçü

Kökçü ontkent op de persconferentie na afloop opmerkelijk genoeg dat Tadic zijn geloof belachelijk maakte. "Nee, hij heeft me niet beledigd", aldus de middenvelder van Feyenoord. "In zulke wedstrijden speel je op het scherpst van de snede. Dan gebeuren dit soort opstootjes, gebeurt namelijk wel vaker. Het is normaal denk ik. Ik denk dat we het niet groter moeten maken dan het is."