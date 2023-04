Minister spreekt schande van Feyenoord-supporter; ook Te Kloese reageert

Woensdag, 5 april 2023 om 23:23 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:27

De minister van Justitie en Veiligheid, Dilan Yesilgöz - Zegerius, heeft keihard uitgehaald naar de 32-jarige Feyenoord-supporter die Davy Klaassen woensdagavond bekogelde met een voorwerp. De middenvelder van Ajax werd in de tweede helft geraakt door een object uit het publiek, waarna er bloed uit zijn hoofd stroomde. Allard Lindhout besloot daarop het duel tijdelijk te staken.

"Wat een dieptepunt", schrijft Yesilgöz op Twitter. "Wat een schande. Als je spelers belaagt of bekogelt ben je geen supporter, maar een enorme hufter die gestraft moet worden." Uitgerekend Klaassen zorgde even daarvoor voor de 1-2 voorsprong voor Ajax. Vlak daarna liep de Oranje-international een hoofdwond op en kon hij de wedstrijd niet uitspelen. De Politie Rotterdam maakte bekend dat de dader, een man uit Roelofarendsveen, is aangehouden.

Wat een dieptepunt. Wat een schande. Als je spelers belaagt of bekogelt ben je geen supporter, maar een enorme hufter die gestraft moet worden. #feyaja — Dilan Yesilgöz - Zegerius (@DilanYesilgoz) April 5, 2023

Klaassen liet na afloop bij ESPN weten dat het naar omstandigheden goed met hem gaat. "Het gaat wel prima. Het gaat wel oké, maar ik had een kloppend gevoel in het hoofd, moeite met focussen. Dan kan ik wel heel dapper doorgaan, maar dat heeft niet zoveel zin." Klaassen werd vervangen door Brian Brobbey. Ajax hield met de nodige kunst- en vliegwerk stand en plaatste zich zodoende voor de finale, waarin PSV op 30 april de tegenstander zal zijn.

Reactie Te Kloese

Ook Dennis te Kloese liet zich na afloop bij ESPN uit over het meest spraakmakende moment van De Klassieker. "Bijzonder slecht", zei de algemeen directeur van Feyenoord. "Ik wil me aansluiten bij de woorden van John de Wolf. Het was natuurlijk bijzonder teleurstellend op alle fronten. We hebben sportief gezien een goed moment te pakken en door zo'n incident gaat ongelofelijk veel energie verloren. Dat zag je ook na de hervatting. Dit is ook helemaal niet goed te praten. Mijn excuses gaan ook uit naar Klaassen, dat heb ik ook persoonlijk gedaan. Het veld is heilig. Spelers die op het veld staan moeten zich veilig voelen."

Toen de wedstrijd stillag sprak assistent-trainer John de Wolf het Feyenoord-publiek streng toe. “Hallo, hallo, supporters. Tussen aanhalingstekens. Jullie, aan die kant”, wees De Wolf naar het vak vanuit waar de aansteker op het hoofd van Klaassen gegooid werd. “Gebruik je verstand, godverdomme. Zorg dat er niets meer op het veld komt. Zorg dat je achter het team blijft staan. Wij willen er weer voor gaan, dus we hebben jullie steun allemaal keihard nodig, maar gebruik je verstand. Gebruik je verstand!”