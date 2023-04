Klaassen geeft eerste reactie: ‘Tja, jij hebt het over mensen die nadenken...’

Woensdag, 5 april 2023 om 23:14 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:21

Davy Klaassen heeft een eerste reactie gegeven op de gebeurtenissen tijdens de krankzinnige halve finale van de TOTO KNVB Beker tegen Feyenoord (1-2 winst). De middenvelder van Ajax werd na het maken van het uiteindelijk winnende doelpunt getroffen door een voorwerp uit het publiek. Na de hervatting moest Klaassen er al snel vanaf. "Het gaat wel prima", zegt Klaassen geruststellend bij ESPN. "Het gaat wel oké, maar ik had een kloppend gevoel in het hoofd, moeite met focussen. Dan kan ik wel heel dapper doorgaan, maar dat heeft niet zoveel zin."

Klaassen stond versteld toen hij na een uur spelen werd getroffen vanuit het publiek in De Kuip. "Als je hier speelt zijn het altijd gekke wedstrijden, maar dit hadden we niet verwacht. Ja, dit gaat alle perken te buiten. Nu blijkt dat de netten vorige keer toch niet zo'n slecht idee waren." Ook nu waren er netten, maar op verzoek van ESPN werd een deel van het veld vrijgelaten, zodat de wedstrijd op een normale manier in beeld gebracht kon worden.

Aanvankelijk had Klaassen niet eens door dat hij tot bloedens toe was geraakt. "Op een gegeven moment voelde ik iets. Ik werd best wel hard geraakt voor mijn gevoel. Ik had ook gewoon woede in me, weet je. Toen kwam de keeper van Feyenoord (Timon Wellenreuther, red.) aanlopen, van: 'Sta op!' Ik was echt boos, gewoon boos. Toen zei iemand van Feyenoord: 'Je moet even naar je hoofd laten kijken. Er zit wat bloed.' Toen pas zag ik het."

Klaassen zocht de kleedkamer op. "Ik wilde eerst weg bij de zijlijn, maar op een gegeven moment zag ik iedereen komen. Toen was het duidelijk dat we naar binnen zouden gaan." De Ajacied hoefde geen hechtingen. "Het gaatje is niet zo groot gelukkig, dus er zit gewoon vaseline op nu." Het kwam niet bij Klaassen op om te stoppen met de wedstrijd. "Wij als team gaan met Feyenoord en met de scheidsrechter praten. Zij maken een beslissing uiteindelijk, met z'n allen, om even af te koelen. Ik had niet zoiets van: ik wil stoppen. Je wil ook niet weglopen. Dan hebben ze je, weet je. Dat wil je niet toelaten. Misschien niet het goede om dat te doen, maar je wil je niet laten kennen..."

Feyenoord was dankbaar voor de beslissing van Klaassen om door te gaan, maar het publiek niet. De Ajacied werd getrakteerd op een nieuw fluitconcert. "Wat had je dan verwacht?", lacht de middenvelder. Pascal Kamperman legt uit dat het voor Feyenoord heel gunstig was om door te gaan, waarvoor mensen ook dankbaar zouden kunnen zijn. "Je hebt het over mensen die nadenken... Mensen die nadenken gooien ook niet zo'n ding." De vermoedelijke dader is opgepakt door de politie. Ajax gaat aangifte doen, zo werd vlak na de wedstrijd bekend.