Burak Yilmaz verklaart merkwaardig Instagram-bericht en onthult zijn plan

Woensdag, 5 april 2023 om 23:13 • Mart van Mourik

Burak Yilmaz maakt het seizoen af bij Fortuna Sittard, zo laat hij weten via de officiële clubkanalen. Afgelopen week kwam de Turkse spits in het nieuws vanwege een opmerkelijk bericht op Instagram, waarin hij per direct afscheid leek te nemen van de Limburgers. Yilmaz heeft de situatie woensdagavond met de clubleiding uitgesproken en hij geeft aan de laatste zeven Eredivisie-duels het shirt van Fortuna te blijven dragen.

De aanvoerder ging woensdagavond met het bestuur om tafel. “Ik ben ook de resterende zeven wedstrijden gewoon beschikbaar voor Fortuna”, laat de 37-jarige aanvaller weten. "Ik besef dat het bericht voor de nodige onrust heeft gezorgd. Het was een moment waarop alle emoties bij elkaar kwamen, ook frustratie omdat niet alles is gelopen zoals gehoopt. Uiteindelijk hoort dat ook bij voetbal.”

“We hebben tegen FC Groningen een belangrijke stap gezet in de strijd om handhaving, dat was en blijft onze topprioriteit”, vervolgt hij. “Nu we er goed opstaan moeten we ook durven vooruit te kijken. Met oog op volgend seizoen is het daarom wellicht goed om andere spelers minuten te laten maken. Dat was eigenlijk de boodschap van het bericht op mijn Instagram."

Burak tekende bij aankomst in Sittard een verbintenis voor vijf seizoenen. Beide partijen blijven de komende periode met elkaar in gesprek hierover. "Ik heb nog geen keuze gemaakt voor het nieuwe seizoen. We hebben nog zeven wedstrijden en dan zit het seizoen er normaal gesproken op. Ik wil de komende maanden gebruiken om na te denken over mijn toekomst, zodat ik straks een keuze maak waar ik volledig achter sta."