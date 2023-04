Manchester United herovert vierde plaats dankzij goudhaantje Rashford

Woensdag, 5 april 2023 om 22:56 • Jonathan van Haaster

Manchester United heeft in eigen huis een krappe zege geboekt in de Premier League. De ploeg van manager Erik ten Hag was dankzij een treffer van Marcus Rashford met 1-0 te sterk voor Brentford. United was de betere partij en had met name in de eerste helft weinig te duchten van de Brentford. United doorbreekt een reeks van drie competitiewedstrijden op rij waarin het niet wist te winnen en stijgt nu naar de vierde plaats. Brentford staat voorlopig negende.

Wout Weghorst kreeg voor de wedstrijd een fikse teleurstelling te verwerken. Ten Hag gaf in de spits de voorkeur aan Rashford, waardoor er een plekje vrijkwam op links voor Jadon Sancho. Ook Tyrell Malacia was reserve, maar hij viel al in de eerste helft in. Casemiro ontbrak nog altijd wegens een schorsing, waardoor Marcel Sabitzer op het middenveld stond. Aan de kant van Brentford stond Ivan Toney als vanzelfsprekend in de spits. De aanvaller was dit seizoen al goed voor zeventien treffers in de Premier League.

United kwam in de openingsfase niet door de compacte defensie van Brentford heen. Sterker nog: het was Brentford dat op de counter de gevaarlijkere ploeg was, al ontbrak het de ploeg van Frank in de voorhoede wél aan scherpte. Na twintig minuten kreeg Scott McTominay wel een goede mogelijkheid. Antony bereikte de Schot, die zijn schot vanaf randje zestien over zag vliegen. Even later probeerde Antony het zelf. De Braziliaan sneed op karakteristieke wijze naar binnen en zag zijn gekrulde schot rakelings naast gaan.

United kwam beter in de wedstrijd en vlak voor het half uur kwam het op voorspong. Een hoekschop leverde in eerste instantie niets op, maar na een wippertje wist Marcel Sabitzer het overzicht te bewaren en Rashford te bereiken. De spits schoot van dichtbij zijn vijftiende Premier League-treffer van het seizoen binnen: 1-0. Met name Antony en Rashford bleven in het eerste bedrijf dreigend, zonder dat er écht grote kansen werden gecreëerd. Een minuut voor rust was het eerste dreigende momentje van Brentford daar. Toney probeerde het uit een moeilijke hoek met een kopbal, die meters over ging.

Na rust bleef United de betere partij, al werden de kansen schaarser. De ploeg van Ten Hag kreeg de nodige hoekschoppen en probeerde onder meer via Sancho om de voorsprong te verdubbelen. Dat bleek tevergeefs. Invaller Shandon Baptiste, die weer beschikbaar was na zijn schorsing, zorgde voor wat meer aanvallende dreiging bij de bezoekers. Hij zag hoe teamgenoot Kevin Schade het probeerde met een schot, dat gekeerd werd door David De Gea. United werd vooral beperkt tot tegenhouden en zag tot zijn opluchting dat onder meer Toney het net niet meer wist te vinden in de slotfase.