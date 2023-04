Real Madrid vernedert Barça mede dankzij hattrick Benzema en staat in finale

Woensdag, 5 april 2023 om 22:55 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:00

Real Madrid heeft zich woensdagavond geplaatst voor de finale van de Copa del Rey. Na de 0-1 nederlaag in het Santiago Bernabéu wist de Koninklijke tegen Barcelona in het Spotify Camp Nou keihard uit te halen: 0-4. Vinícius Júnior verzorgde de openingstreffer op slag van het rustsignaal; in de tweede helft was Karim Benzema met een onvervalste hattrick de grote man. In de finale neemt de ploeg van trainer Carlo Ancelotti het op tegen Osasuna, dat Athletic Club uitschakelde in de halve eindstrijd.

Aan Catalaanse zijde werd spits Robert Lewandowski geflankeerd door Raphinha (rechts) en Gavi (links). Het middenveld bestond, mede door afwezigheid van Frenkie de Jong, uit Sergio Busquets, Sergi Roberto en Franck Kessié. Laatstgenoemde kroonde zich in de laatste onderlinge ontmoeting tot matchwinner. De geblesseerde Andreas Christensen werd centraal achterin vervangen door Marcos Alonso. Ancelotti opteerde onder meer voor Eduardo Camavinga op de linksbackpositie. De Franse middenvelder heeft die positie eerder succesvol ingevuld. Federico Valverde stond samen met Luka Modric en Toni Kroos op het middenveld. Rodrygo en Vinícius Júnior flankeerden Benzema.

???????????????????????? counter van Real Madrid ??

Even lijkt Lewandowski de score te openen, maar dan komen de Madrilenen er snel uit en is het 0-1 voor Real Madrid! ??#ZiggoSport #CopaDelRey #ElClásico pic.twitter.com/oCviCYrZBr — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 5, 2023

In de tweede speelminuut hoopte Barcelona al op voorsprong te komen. Na een fraaie pass van Gavi leek Raphinha de score te kunnen openen, maar Camavinga kwam precies op tijd om de inzet van de doellijn te halen. Tien minuten later moest Ronald Araújo aan de overzijde handelend optreden om een gevaarlijk schot van Vinícius Júnior te neutraliseren. In het restant van het eerste bedrijf werden er aan weerszijden enkele kansen genoteerd. Onder meer Raphinha (Barcelona), Benzema, Rodrygo en Alaba (Real Madrid) beproefden hun geluk, al leidden die pogingen niet tot de openingstreffer.

Het scorebord kwam op slag van het rustsignaal wél in beweging. Kort nadat Thibaut Courtois op fraaie wijze redding bracht op een inzet van Lewandowski kwam Real Madrid er razendsnel uit. Jules Koundé leek in eerste instantie nog voorkomen dat Vinícius scoorde, maar op het laatste zetje van Benzema had de defensie geen antwoord: 0-1. Uiteindelijk bleek dat de inzet van de Braziliaan de lijn reeds had gepasseerd voordat Benzema de bal toucheerde.

In het tweede bedrijf liet Real Madrid zijn aartsrivaal volledig kansloos. De score werd door Benzema verdubbeld in de vijftigste speelminuut, toen hij de bal van Modric ontving op de rand van het zestienmetergebied en met een geplaatst schot de linkerbenedenhoek vond: 0-2. De derde treffer viel nog geen acht minuten later. Kessié maakte een lichte, onfortuinlijke overtreding op Vinícius in het strafschopgebied, waarna arbiter José Munuera een strafschop toekende aan de Madrilenen. Benzema stuurde Ter Stegen de verkeerde hoek in en tekende zijn tweede van de avond aan.

Vervolgens dacht de Franse spits zijn hattrick al in de 77ste minuut te kunnen voltooien. Benzema nam de bal perfect aan na een fraaie voorzet van invaller Marco Asensio, maar de poging die volgde ging rakelings naast. De 0-4 viel uiteindelijk vier minuten later. Vinícius zette zijn ploeggenoot met een zeer fraaie voetbeweging oog in oog met Ter Stegen, waardoor het voor Benzema een koud kunstje was om van dichtbij de 0-4 te verzorgen. In de slotfase ging Real Madrid nog hongerig op zoek naar meer, al kwam er aan de stand op het scorebord geen verandering meer.

?????????? ??????????????! ??

Een geweldige aanval van Real Madrid en Benzema verdubbelt de score ??

Tussenstand over twee wedstrijden: 2-1 voor Real Madrid ??#ZiggoSport #CopaDelRey #ElClásico pic.twitter.com/F4d1o0y5WP — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 5, 2023

????????????????????????, 0-3! ??

Real Madrid maakt gehakt van Barcelona ??

Vinícius versiert een penalty, die Benzema vervolgens feilloos afmaakt ??#ZiggoSport #CopaDelRey #ElClásico pic.twitter.com/cAWHTFoHYS — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 5, 2023