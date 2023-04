Na Bayern vliegt ook Dortmund uit de beker na kansloze avond in Leipzig

Woensdag, 5 april 2023 om 22:47 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:01

RB Leipzig heeft zich geplaatst voor de halve finale van de DFB-Pokal. Die Roten Bullen wonnen volledig verdiend met 2-0 van Borussia Dortmund. Timo Werner maakte in de eerste helft de 1-0, waarna Kevin Kampl diep in blessuretijd de eindstand bepaalde. De loting gaat uitwijzen wie de tegenstander van Leipzig in de halve finale wordt.

Leipzig was vanaf het begin de betere ploeg. Zo probeerde Dani Olmo het met een goed schoot, maar zag de Spanjaard dat Gregor Kobel een fraaie redding in huis had. Tien minuten later was het alsnog raak voor de thuisploeg. Een voorzet vanaf de rechterkant kon worden binnengelopen door Werner: 1-0. Zowel Werner als Olmo kregen nog voor rust de kansen om de voorsprong te verdubbelen, maar beide spelers stuitten op Kobel.

Dortmund mocht van geluk spreken dat het even na een half uur spelen niet 2-0 stond. Gvardiol werd in alle vrijheid gevonden, maar de kopbal van de Kroaat ging millimeters over. Leipzig domineerde en kwam er met grote regelmaat gevaarlijk uit. Het leidde nog tot enkele kansjes, maar gescoord werd er voor rust niet meer.

Na rust moest Dortmund het over een andere boeg gooien, maar het lukte de ploeg van Edin Terzic maar niet om gevaarlijk te worden. Donyell Malen, die een basisplaats kreeg toebedeeld, leek vlak na rust geblesseerd uit te vallen, maar gelukkig viel de schade mee. Kansen werden schaarser in de tweede helft. Wel kreeg Konrad Laimer een mogelijkheid, maar wederom was Kobel, de absolute uitblinker bij Dortmund, een hinderlijke obstakel voor Leipzig.

Vlak voor tijd kreeg Dortmund het pas voor de eerste keer voor elkaar om een schot tussen de palen te krijgen. Malen probeerde het, maar Janis Blaswich werd niet nerveus van de poging van de Nederlander. Blaswich onderscheidde zich diep in blessuretijd opnieuw, door een schot van de bezoekers uit de hoek te tikken. Aan de andere kant maakte Kampl het karwei af door uit een counter in een leeg doel raak te schieten: 2-0.