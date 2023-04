Ajax klopt Feyenoord zonder door publiek getroffen Klaassen en staat in finale

Woensdag, 5 april 2023 om 22:41 • Jeroen van Poppel

Ajax heeft woensdagavond in een krankzinnige editie van de Klassieker de finale van de TOTO KNVB Beker bereikt. De Amsterdammers kwamen tegen Feyenoord vlak na rust op een 1-2 voorsprong dankzij Davy Klaassen, die kort daarna werd getroffen door een voorwerp uit het publiek. Klaassen liep een hoofdwond op en kon de wedstrijd niet uitspelen. Na de hervatting wist Ajax met veel pijn en moeite stand te houden in De Kuip. De finale is net als vorig jaar tegen PSV.

Beide ploegen kwamen met één wijziging aan de aftrap ten opzichte van de laatste competitiewedstrijd. Bij Feyenoord maakte Igor Paixão plaats voor Oussama Idrissi, terwijl Brian Brobbey er bij Ajax uit werd gehaald voor Steven Bergwijn. De Klassieker kwam al in de eerste speelminuut stil te liggen. De supporters van Feyenoord staken na het startsignaal van scheidsrechter Allard Lindhout massaal vuurwerk af, met een enorme rookontwikkeling tot gevolg. De arbiter kon niet anders dan het duel na 23 gespeelde seconden stilleggen. De spelers bleven wel op het veld en hielden zich warm met het rondspelen van de bal. Na enkele minuten kon de wedstrijd hervat worden.

De eerste grote kans van de wedstrijd was voor Feyenoord. Santiago Giménez versnelde met de bal aan de voet indrukwekkend weg bij zijn enige overgebleven bewaker, Edson Álvarez. Giménez kwam oog in oog met doelman Gerónimo Rulli, die door snel uit te komen redding wist te brengen. Tadic zette Ajax in de veertiende minuut op voorsprong. De aanvoerder van de Amsterdammers reageerde alert toen de bal na een misverstand bij Feyenoord tussen Pedersen en Jahanbakhsh, die elkaar omver liepen bij het wegwerken van een slechte voorzet. Tadic kreeg de bal gelukkig voor de voeten en twijfelde niet om binnen te prikken: 0-1.

Na de 0-1 van Tadic werd Giménez bij een nieuwe, knappe versnelling onderuit gelegd door Jurriën Timber, die geel kreeg. Feyenoord bleef de betere ploeg en zocht volop naar de gelijkmaker. Een vlotlopende aanval leverde in de 25ste minuut een voorzet op van Quilindschy Hartman, die de vrije Jahanbakhsh vond. De Iraniër leek binnen te gaan volleren, maar raakte de paal. De druk van Feyenoord bleef aan en leverde vlak voor rust een doelpunt op. Giménez werd volstrekt vrij gelaten en kon binnenkoppen na een voorzet van Jahanbakhsh: 1-1.

Vijf minuten na rust maakte Ajax zijn tweede treffer. Bergwijn werd weggestoken door Tadic en strandde op Timon Wellenreuther. Ook de rebound die voor de voeten viel van Tadic werd knap gered door de doelman, waarna Klaassen alert reageerde en van dichtbij alsnog kon binnenschieten: 2-1. Feyenoord ging in de achtervolging, maar na een uur spelen kwam het duel dus stil te liggen, toen Klaassen werd getroffen door een voorwerp gegooid vanaf de tribune. De middenvelder van Ajax liep naar binnen voor behandeling. Na een afkoelingsperiode van een half uur besloot Ajax de wedstrijd uit te spelen. Klaassen was daar aanvankelijk bij, maar gaf al heel snel aan toch te veel klachten te hebben. De getroffen Ajacied liet zich daarom vervangen.

Bij Feyenoord besloot ook Arne Slot om in te grijpen. Met Ezequiel Bullaude, Neraysho Kasanwirjo, Igor Paixão en Danilo in de ploeg gingen de Rotterdammers in volle jacht op de gelijkmaker. Dé kans daarop volgde in de 86ste minuut, toen Kökçü een vrije trap op het hoofd legde bij Giménez. De spits kopte de bal op de buitenkant van de paal. In de blessuretijd van de tweede helft pakte Kenneth Taylor zijn tweede gele kaart met een overtreding op de middenlijn. Ajax speelde de laatste minuten in ondertal succesvol uit.