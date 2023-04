Politie pakt man op voor gooien van voorwerp op hoofd van Klaassen

Woensdag, 5 april 2023 om 22:28 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:33

De politie heeft woensdagavond een man opgepakt in De Kuip. De supporter van Feyenoord wordt verdacht van het gooien van een voorwerp op het achterhoofd van Ajax-middenvelder Davy Klaassen, die een bloedende hoofdwond overhield. Het gebeurde na een uur spelen in de halve finale in de TOTO KNVB Beker en leidde ertoe dat het duel een half uur stil kwam te liggen. Daarna besloot Ajax de wedstrijd toch af te maken.

De vlam sloeg in de pan toen aanvoerders Orkun Kökcü en Davy Klaassen ruzie kregen aan de zijlijn van het veld. Vervolgens kreeg Davy Klaassen een voorwerp naar zijn hoofd gegooid, waarna zijn achterhoofd zichtbaar bloedde. Feyenoord en Ajax gingen vervolgens naar binnen. De Klassieker ligt stil bij een 1-2 stand. Na een afkoelingsperiode van een half uur besloot Ajax de wedstrijd uit te spelen. Klaassen was daar aanvankelijk bij, maar gaf al heel snel aan toch te veel klachten te hebben. De getroffen Ajacied liet zich daarom vervangen.