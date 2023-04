Galatasaray ligt uit het bekertoernooi na waar spektakelstuk tegen Basaksehir

Woensdag, 5 april 2023 om 21:36 • Jonathan van Haaster

Galatasaray ligt uit de Turkse beker. De ploeg van trainer Okan Buruk moest na een spectaculair duel zijn meerdere erkennen in stadgenoot Istanbul Basaksehir: 2-3. Galatasaray kwam tot tweemaal toe terug van een achterstand, maar de derde treffer van de bezoekers bleek Cim Bom te machtig. Basaksehir moest het ruim een helft doen zonder trainer Emre Belözoglu langs de zijlijn. Hij kreeg vlak voor rust rood wegens aanmerkingen op de vierde man. Voor Galatasaray rest de strijd om het kampioenschap, terwijl Basaksehir zich mag melden in de halve finale.

Bij Galatasaray begon Dries Mertens op de 10-positie. De voormalig Eredivisionist stond achter spits Mauro Icardi en naast Nicolò Zaniolo (rechts) en Kerem Aktürkoglu (links). Fredrik Midtsjø, ex-AZ, stond naast Lucas Torreira als controlerende middenvelder opgesteld. Onder meer Juan Mata, Milot Rashica en Victor Nelsson moesten op de bank plaatsnemen. Bij Basaksehir waren onder meer Deniz Türüc en Adnan Januzaj ook bankzitters. João Figueiredo was de spits van dienst en de Braziliaan werd in zijn rug gesteund door een viermansmiddenveld.

Galatasaray leek al in de vijfde minuut op voorsprong te komen. Icardi bediende Aktürkoglu, die wist af te ronden, maar eerstgenoemde bleek buitenspel te hebben gestaan: doelpunt afgekeurd. Niet veel later was het aan de andere kant wel raak. Serdar Gürler bracht de bal op handige wijze bij Patryk Szysz, die doorliep en de verre hoek vond: 0-1. De bezoekers konden echter slechts acht minuten genieten van de voorsprong. Nadat Icardi eerst zijn schot nog tegen de lat deed belandde, was hij even even later wel belangrijk als aangever. De Argentijn kopte een hoekschop door naar Kaan Ayhan, die met een harde kopbal voor de 1-1 zorgde.

Nog voor het half uur stond het echter alweer 1-2. Figueiredo kreeg te veel ruimte en legde goed terug richting de strafschopstip, waar Danijel Aleksic de bal voor het inschieten had: 1-2. Doelpunten zouden er voor rust niet meer vallen, maar er gebeurde nog genoeg. Vijf minuten voor rust werd Belözoglu naar de kant gestuurd, nadat hij de vierde man op ogenschijnlijk agressieve manier toesprak. Een minuut later zorgde Mertens voor de gelijkmaker, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens hands.

Vlak na rust had Figueiredo voor de 1-3 kunnen zorgen, ware het niet dat zijn schot maar net langs de paal vloog. Het bleek een kostbare misser, omdat Icardi even later een lage voorzet van Zaniolo bij de tweede paal binnentikte: 2-2. Geheel in de stijl van de wedstrijd was het daarna Basaksehir weer dat op voorsprong kwam. Galatasaray oogde defensief kwetsbaar en Szysz kon binnenlopen, nadat Fernando Muslera in eerste instantie nog redding kon brengen: 2-3. Ondanks een goede mogelijkheid voor Icardi, die uit de rebound net naast schoot, wist Galatasaray uitschakeling niet meer te voorkomen.