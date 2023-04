Klaassen wordt getroffen door voorwerp uit publiek en moet bloedend het veld af

Woensdag, 5 april 2023 om 21:33 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:17

De Klassieker in de halve finale van de TOTO KNVB Beker tussen Feyenoord en Ajax is woensdagavond ontspoord. Davy Klaassen liep na een uur spelen een hoofdwond op door iets dat uit het publiek werd gegooid. Klaassen liep bloedend het veld af voor behandeling. De wedstrijd werd stilgelegd door scheidsrechter Allard Lindhout. Het gebeurde overigens bij een deel van het veld waar geen hekken staan. Dat is op verzoek van ESPN, dat op die manier de wedstrijd op een normale manier in beeld kan brengen. Na een half uur werd de wedstrijd hervat. Klaassen hervatte aanvankelijk het duel, maar moest er vrijwel meteen vanaf vanwege klachten gerelateerd aan het voorval.

De vlam sloeg in de pan toen aanvoerders Orkun Kökcü en Davy Klaassen ruzie kregen aan de zijlijn van het veld. Vervolgens kreeg Davy Klaassen een voorwerp naar zijn hoofd gegooid, waarna zijn achterhoofd zichtbaar bloedde. Feyenoord en Ajax gingen vervolgens naar binnen. De Klassieker ligt stil bij een 1-2 stand. Klaassen had Ajax vlak na rust op voorsprong gezet.

“Ik weet niet wat ik ervan moet zeggen", reageert analyticus Kees Kwakman direct na het incident. "Het is gewoon diep triest. Ook die spelers hoor, die daar weer als kleine kinderen bij een opstootje staan. Ik zeg helemaal niet dat je daarom iets mag gooien, maar daar moet nou ook eens tegen opgetreden worden. Iedere keer liggen op de grond en ruziën. Begin nou eens met spelers schorsen. Dan vallen er maar vijf rode kaarten!”

“Je kan niet gooien natuurlijk en het gebeurt precies daar waar geen netten hangen", vervolgt Kwakman. "Ik weet ook wel dat er emotie is in het veld en dan heb je weleens een opstootje. In welk stadion dan ook heb je een paar malloten op de tribune die dit dan weer doen. Precies bij Klaassen op zijn hoofd, het is een schande. We moeten gewoon die netten houden. het is echt diep triest, diep triest. Hopelijk pakken ze degene die gegooid heeft.”