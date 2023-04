Perez ziet zondebok van Ajax bij treffer Feyenoord: ‘Echt een domme keuze’

Woensdag, 5 april 2023 om 21:14 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:17

Kenneth Perez is niet te spreken over de handelwijze van Jurriën Timber bij de 1-1 van Feyenoord, zo laat hij weten tijdens de analyse op ESPN. Santiago Giménez werd op slag van het rustsignaal volledig vrijgelaten in het zestienmetergebied, waardoor hij de voorzet van Alireza Jahanbakhsh op koelbloedige wijze kon verzilveren en Feyenoord naast Ajax zette in de halve finale van de TOTO KNVB Beker. Een fout van Timber, concludeert Perez.

In de veertiende minuut kwam Ajax aan de leiding. Bij een slechte voorzet vanaf rechts liepen Marcus Pedersen en Alireza Jahanbakhsh elkaar in de weg, waarna Dusan Tadic simpel binnentikte. "Jahanbakhsh moet daar wegblijven", reageert Mario Been. "Pedersen staat met zijn gezicht naar de bal en die ziet het gebeuren. Die heeft ook al om zich heen gekeken." Perez is het ermee eens. "Oh, Jahanbakhsh... In zijn ijver, denk ik. Terwijl als je een klein beetje om je heen kijkt, dan heb je Pedersen natuurlijk al gezien."

Uit een fantastische voorzet van Alireza Jahanbakhsh kopt Santiago Giménez Feyenoord op gelijke hoogte ??#feyaja — ESPN NL (@ESPNnl) April 5, 2023

Mario Been prijst bij de gelijkmaker vooral de voorzet van Jahanbakhsh. “Met name de voorzet was goed. Ik denk dat die voorzet zestig procent van het doelpunt is. Je ziet wat er fout gaat, want Kenneth Taylor schakelt veel te langzaam om en daardoor moet Timber een keuze maken. Timber loopt naar Szymanski, waardoor Giménez nét vrijkomt. "Daarnaast kneep Sánchez ook veel te laat en Timber wil de late aankomst van Taylor goedmaken.”

Perez is het niet helemaal eens met zijn collega-analist. “Toch vraag ik me af of het nodig is dat Timber die keuze maakt. Taylor is er weliswaar niet helemaal op tijd bij, maar die bal moet wel héél knap zijn wil Szymanski er iets mee kunnen doen. Ik vind het echt een hele gewaagde, domme keuze van Timber. Het is ook een domino-effect, want iedereen komt net te laat. Maar de keuze van Timber is niet goed.”