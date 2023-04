Giménez rondt in alle vrijheid af: Feyenoord weer op gelijke hoogte met Ajax

Woensdag, 5 april 2023 om 20:57 • Jeroen van Poppel

De wedstrijd in de halve finale van de TOTO KNVB Beker tussen Feyenoord en Ajax kent een 1-1 ruststand. In blessuretijd van de eerste helft maakte Santiago Giménez de gelijkmaker namens de thuisploeg door een afgemeten voorzet van Alireza Jahanbakhsh binnen te koppen. Al in de veertiende minuut was Ajax op voorsprong gekomen via Dusan Tadic, die profiteerde toen Marcus Pedersen en Alireza Jahanbakhsh elkaar knullig in de weg liepen.



Beide ploegen kwamen met één wijziging aan de aftrap ten opzichte van de laatste competitiewedstrijd. Bij Feyenoord maakte Igor Paixão plaats voor Oussama Idrissi, terwijl Brian Brobbey er bij Ajax uit werd gehaald voor Steven Bergwijn. De Klassieker kwam al in de eerste speelminuut stil te liggen. De supporters van Feyenoord staken na het startsignaal van scheidsrechter Allard Lindhout massaal vuurwerk af, met een enorme rookontwikkeling tot gevolg. De arbiter kon niet anders dan het duel na 23 gespeelde seconden stilleggen. De spelers bleven wel op het veld en hielden zich warm met het rondspelen van de bal. Na enkele minuten kon de wedstrijd hervat worden.

Dušan Tadic opent de score in ???? ????????????????????, maar wat doen Marcus Pedersen en Alireza Jahanbakhsh nou? ??#feyaja — ESPN NL (@ESPNnl) April 5, 2023

De eerste grote kans van de wedstrijd was voor Feyenoord. Santiago Giménez versnelde met de bal aan de voet indrukwekkend weg bij zijn enige overgebleven bewaker, Edson Álvarez. Giménez kwam oog in oog met doelman Gerónimo Rulli, die door snel uit te komen redding wist te brengen. Tadic zette Ajax in de veertiende minuut op voorsprong. De aanvoerder van de Amsterdammers reageerde alert toen de bal na een misverstand bij Feyenoord tussen Pedersen en Jahanbakhsh, die elkaar omver liepen bij het wegwerken van een slechte voorzet. Tadic kreeg de bal gelukkig voor de voeten en twijfelde niet om binnen te prikken: 0-1.

Enorme centro desde la derecha y Santiago Giménez simplemente la empuja al fondo de la red con la cabeza. IMPARABLE! pic.twitter.com/vvs7yt7OTZ — Kery (@KeryNews) April 5, 2023

Na de 0-1 van Tadic werd Giménez bij een nieuwe, knappe versnelling onderuit gelegd door Jurriën Timber, die geel kreeg. Feyenoord bleef de betere ploeg en zocht volop naar de gelijkmaker. Een vlotlopende aanval leverde in de 25ste minuut een voorzet op van Quilindschy Hartman, die de vrije Jahanbakhsh vond. De Iraniër leek binnen te gaan volleren, maar raakte de paal. De druk van Feyenoord bleef aan en leverde vlak voor rust een doelpunt op. Giménez werd volstrekt vrij gelaten en kon binnenkoppen na een voorzet van Jahanbakhsh: 1-1.