Keuze van Heitinga roept vragen op bij Perez: ‘Dit is een slechte oplossing’

Woensdag, 5 april 2023 om 19:54 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:01

Kenneth Perez begrijpt niet dat Edson Álvarez door John Heitinga achterin is gezet voor de halve finale van de TOTO KNVB Beker tegen Feyenoord. De analist beschouwt Álvarez als een cruciale pion op het middenveld bij Ajax. “Het is wel een fundamenteel verschil of je Álvarez centraal achterin zet of op het middenveld", stelt Perez bij ESPN.

Heitinga wijzigt zijn elftal slechts op één plek: Steven Bergwjin vervangt Brian Brobbey. Perez had ook wat aan het middenveld gedaan. "Álvarez achterin of op het middenveld, dat is niet het ene poppetje of het andere”, reageert Perez. “Hato of Baas, Tadic of Brobbey: daar kan je over discussiëren. Maar met Álvarez achterin heb je op het middenveld niemand die de organisatie in de gaten houdt. Ik vind hem achterin ook geen topper waarvan je zegt: daar komt geen muis doorheen. Ik vind het een slechte oplossing eerlijk gezegd.”

“Het is ook gewoon heel anders”, vervolgt Perez. “Hij komt nu gewoon veel vaker aan de bal en hij moet de opbouw verzorgen. Op het middenveld helpt zijn instinct hem om iedere keer op te willen ruimen. Als ergens de bal verloren wordt, dan weet hij waar hij bij moet springen. Dat hebben weinig Nederlanders. En al helemaal bij Ajax heb je dat soort spelers niet”, besluit de analyticus.

Youri Baas krijgt als linksback de voorkeur. Heitinga legt die keuze vlak voor de wedstrijd uit bij ESPN. "Jorrel deed het tegen De Graafschap heel goed. Youri, die ik al wat langer ken, is een tijdje geblesseerd geweest. Dat is een concurrentiestrijd." Tadic speelt in de punt van de aanval ten faveure van Brobbey. "Dusan is op dit moment gewoon mijn eerste spits. Ik ben tevreden over Brian, maar ook over Dusan. Die heeft het hartstikke goed gedaan. Dat is de leider en de aanvoerder. In dit soort wedstrijden heb je ook een stukje ervaring nodig. Als Brobbey er straks in komt, dan moet dat in principe een win-winsituatie zijn. Brian heeft exceptionele kwaliteiten. Hopelijk kan hij dat laten zien als hij invalt."

Heitinga zei deze week snel duidelijkheid te verwachten van de clubleiding over zijn toekomst bij Ajax. "Het was een soort Zoom-persconferentie. Er werden wat vragen gesteld. Daar gaf ik gewoon antwoord op. Ik ben ervan overtuigd dat er achter de schermen heel hard gewerkt wordt. Ik denk dat het belangrijkst is dat er duidelijkheid is. Niet alleen voor mij, ook voor de spelers. Op 28 juni begint de voorbereiding op het nieuwe seizoen alweer. Nee, ik heb geen deadline gegeven aan de leiding."

Opstelling Ajax: Rulli; Sánchez, Timber, Álvarez, Baas; Berghuis, Klaassen, Taylor; Kudus, Tadic, Bergwijn.