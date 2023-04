Van Hanegem voorspelt makkelijke zege: ‘Je ziet Ajax toch spelen? Droevig’

Woensdag, 5 april 2023 om 19:46 • Jonathan van Haaster

Willem van Hanegem heeft alle vertrouwen in een overwinning van Feyenoord op Ajax. De aartsrivalen nemen het woensdagavond tegen elkaar op in het kader van de halve finale van de TOTO KNVB Beker. Het clubicoon van de Rotterdammers denkt dat Feyenoord de wedstrijd in De Kuip 'makkelijk' wint. "Je ziet Ajax toch spelen? Dat is droevig."

Van Hanegem zegt in gesprek met RTV Rijnmond te denken dat het 3-1 voor Feyenoord wordt. "Je zit me aan te kijken alsof ik niet goed wijs ben", zegt Van Hanegem in gesprek met verslaggever Dennis van Eersel. De journalist zegt het gevoel te hebben dat 'de gemiddelde Feyenoord-supporter nog nooit zo relaxed naar de Klassieker heeft toegeleefd'. "Ik ben er van de week ook een paar tegengekomen die het toch niet zagen zitten", antwoordt Van Hanegem. "Wel dat ze kampioen worden, maar..."

"Ik denk gewoon dat ze makkelijk winnen", vervolgt Van Hanegem, die vervolgens de vraag van Van Eersel krijgt waarom hij dat denkt. "Luister nou, je bent verdomme sportjournalist! Je ziet Ajax spelen. Dat is droevig. Dus dat zal wel de reden zijn, toch?" Van Eersel stelt dat Van Hanegem 'niet zo heel lang geleden nog minder positief over Feyenoord was', maar dat de oud-voetballer de laatste weken is bijgedraaid. "Dat zeg je goed", zegt Van Hanegem. "Je gaat allemaal vragen aan me stellen die helemaal nergens op slaan", sluit de Kromme met een glimlach af.

Feyenoord en Ajax trappen om 20.00 uur af in De Kuip. Oussama Idrissi keert na een schorsing terug in de basis van het team van trainer Arne Slot. Dat gaat ten koste van Igor Paixão. Aan de kant van Ajax keert Steven Bergwijn terug in het elftal, waardoor Dusan Tadic naar de spitspositie verhuist en Brian Brobbey op de bank moet plaatsnemen. De winnaar van het duel neemt het op zondag 30 april in De Kuip op tegen PSV, dat dinsdag in de andere halve finale wist af te rekenen met SV Spakenburg (1-2).