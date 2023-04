Bayern-directeur wil nieuwe topspits na bekerechec en noemt drie grote namen

Woensdag, 5 april 2023 om 18:26 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:26

Hasan Salihamidzic wil komende zomer een nieuwe spits aantrekken, zo bevestigde de sportief directeur van Bayern München dinsdag. De bestuurder liet dat vlak na de uitschakeling van der Rekordmeister in de DFB-Pokal tegen SC Freiburg weten. "Of het Harry Kane, Victor Osimhen of Randal Kolo Muani wordt, zullen de komende weken moeten uitwijzen."

Bayern leek in de eigen Allianz Arena op weg naar de halve finale van het bekertoernooi, nadat Dayot Upamecano voor de openingstreffer zorgde. Nicolas Höfler zorgde echter nog voor rust voor de gelijkmaker, waarna een rake strafschop van Lucas Höler in minuut 95 voor de uitschakeling van Bayern zorgde. Na afloop van de wedstrijd stond Salihamidzic de Duitse tak van Sky woord. "Natuurlijk gaan we zitten en bekijken wat we moeten doen op de transfermarkt." Het vertrek van Robert Lewandowski naar Barcelona in de zomer van 2022 werd tot op heden intern opgevangen door Eric Maxim Choupo-Moting.

Salihamidzic vindt dat de Kameroener het 'heel, heel goed' doet, maar wil meer opties voor de spitspositie. "De wedstrijden laten zien dat het onverantwoord zou zijn om het nieuwe seizoen in te gaan met alleen Eric Maxim Choupo-Moting, Mathys Tel, Thomas Müller en Sadio Mané", verklaarde de Bosniër. "Naar alle waarschijnlijkheid zal er een nieuwe spits komen. Of het Harry Kane, Victor Osimhen of Randal Kolo Muani wordt, zullen de komende weken moeten uitwijzen." Met name Kane is al meerdere malen in verband gebracht met een overstap naar Bayern.

Osimhen maakte dit seizoen al 29 treffers voor Napoli, waardoor voorzitter Aurelio De Laurentiis vermoedelijk weinig zal voelen voor een verkoop van de Nigeriaan, die nog tot medio 2025 vastligt. Sky wist vorige maand al te melden dat het kostenplaatje naar alle waarschijnlijkheid te hoog zou zijn voor Bayern, ondanks vermeende wederzijdse interesse. Kolo Muani was dit seizoen al goed voor negentien doelpunten en maakte dinsdag nog twee treffers in het met 2-0 gewonnen bekerduel met 1. FC Union Berlin. Ook is de spits van Eintracht Frankfurt, die daar nog tot medio 2027 onder contract staat, de laatste wedstrijden verzekerd van een basisplaats bij Frankrijk.