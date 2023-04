Manchester City deelt heugelijk nieuws in aanloop naar kraker tegen Bayern

Woensdag, 5 april 2023 om 16:52 • Jonathan van Haaster

Erling Braut Haaland heeft de training bij Manchester City hervat, zo blijkt uit beelden die door de club naar buiten zijn gebracht. De topschutter kampte enkele weken met een liesblessure, maar lijkt nu spoedig weer zijn rentree te gaan maken. Zodoende lijkt Haaland tevens tijdig fit voor het heenduel met Bayern München in de kwartfinale van de Champions League. Dat duel wordt op dinsdag 11 april in het Etihad Stadium afgewerkt.

Op 18 maart produceerde Haaland een hattrick tijdens de kwartfinale van de FA Cup tegen Burnley (6-0 winst). De Noor werd na 62 minuten naar de kant gehaald, waarna hij last bleek te hebben van zijn lies. Haaland reisde desondanks af naar Noorwegen om zich bij het nationale team te melden voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Spanje en Georgië. Al snel werd echter duidelijk dat de goaltjesdief niet op tijd fit zou zijn voor die duels, waarop hij terugkeerde naar Manchester. Daar werkte hij verder aan zijn herstel.

De verwachting was dat Haaland op tijd fit zou raken voor de Premier League-kraker van afgelopen zaterdag tegen Liverpool, maar dat bleek niet het geval. Desondanks won de ploeg van manager Josep Guardiola overtuigend met 4-1 van the Reds. Aanstaande zaterdag staat de uitwedstrijd tegen hekkensluiter Southampton op het programma. Vooralsnog is het onduidelijk of Haaland er die wedstrijd bij is, al lijkt dat gezien de uitspraken van Guardiola op maandag wel het geval te zijn. Het treffen met Bayern lijkt sowieso een haalbare kaart.

Guardiola liet begin deze week weten dat het herstel van de Scandinaviër voorspoedig verloopt. "Het gaat beter met Erling. Vrijdag voelde hij zich al een beetje beter vergeleken met de twee dagen daarvoor. De wedstrijd tegen Southampton is over vijf dagen, dus hopelijk kan hij ons daar helpen zoals hij het hele seizoen al gedaan heeft", vertelde de Catalaan. Haaland was in 37 wedstrijden dit seizoen al goed voor het duizelingwekkende aantal van 42 doelpunten. Tegen Liverpool werd Haaland in de punt van de spits vervangen door Julián Álvarez. De Argentijn speelde een puike pot en nam bovendien de gelijkmaker voor zijn rekening.