De Mos ziet ‘Poetin van de Herdgang’ revanche nemen: ‘Verleng zijn contract’

Woensdag, 5 april 2023 om 16:33 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:44

Aad de Mos is lovend over het werk dat Mark van Bommel levert als hoofdtrainer van Royal Antwerp FC. De analist adviseert de Belgen dan ook om snel werk te maken van een nieuw contract voor de Nederlander, die momenteel tot medio 2024 vastligt. Van Bommel begon in Antwerpen met negen opeenvolgende zeges en de koppositie. Inmiddels is Royal Antwerp afgezakt naar de derde plaats in de Pro League.

"Van Bommel is een hele goeie trainer. Hij leest voetbal en is tactisch zeer sterk", deelt De Mos woensdag complimenten uit in een interview met Het Laatste Nieuws. "Het is misgegaan bij PSV omdat Mark de hele club naar zijn hand wilde zetten. Vandaar zijn bijnaam 'De Poetin van de Herdgang'. Als Van Bommel met de ploeg een buitenlandse wedstrijd heeft, wil hij zelf de reis en het hotel kunnen regelen. Láát het. Daar zijn al die mannetjes in zwart trainingspak op de ploegfoto voor." Na een reeks mindere resultaten nam PSV eind 2019 afscheid van Van Bommel als trainer.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Aad de Mos is lovend over Mark van Bommel.

Via VfL Wolfsburg kwam Van Bommel in de zomer van 2022 terecht bij Antwerp, waar hij volgens De Mos heel goed bezig is. "Van Bommel wint tot dusver met Antwerp nagenoeg al zijn referentiematchen – onder meer de terugwedstrijd in de beker tegen Union (finale gehaald na strafschoppen, red.). Zo ben ik als trainer ook gestart. Als ik Paul Gheysens (eigenaar van Antwerp, red.) was, ik zou het contract van Van Bommel eerder vandaag dan morgen verlengen."

Royal Antwerp staat op 30 april in de Belgische bekerfinale tegenover KV Mechelen. De ploeg van Van Bommel heeft zich daarna geplatst voor de Champions’ play-offs van de Jupiler Pro League. De nummer drie won vrijdag op de valreep op bezoek bij nummer zeventien Zulte Waregem: 0-2. Beide doelpunten werden in de slotfase gemaakt en kwamen op naam van Toby Alderweireld. Door de zege is Antwerp nu verzekerd van een plek in de top vier van de Belgische competitie. Samen met Racing Genk, Union St Gilloise en een vierde team gaat de club uit de Vlaamse havenstad vanaf volgende maand strijden om het Belgische landskampioenschap.