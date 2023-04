Mbappé baalt flink maar is ook enorm strijdbaar na racistische rel rond Lukaku

Woensdag, 5 april 2023 om 14:53 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:12

Volop steun voor Romelu Lukaku na het racisme waar de aanvaller van Internazionale dinsdagavond mee te maken kreeg in het bekerduel met Juventus (1-1). Onder meer Kylian Mbappé en Mario Balotelli concluderen een dag na de confrontatie in Turijn dat racistische voetbalfans nog steeds een groot probleem vormen. Het management van Lukaku komt woensdag ook met een reactie op de gebeurtenissen rondom de spits, die vanwege provocerend juichen richting de fans van Juventus rood kreeg.

"2023 en nog altijd dezelfde problemen", verzucht Mbappé woensdag in een reactie op Instagram Stories. "Maar we laten het niet toe. ALL AGAINST RACISM", aldus de strijdvaardige aanvaller van Paris Saint-Germain. Balotelli geeft de weggestuurde Lukaku eveneens een steuntje in de rug. De spits van FC Sion toont via Stories een gebalde vuist bij een filmpje van supporters van Juventus die apengeluiden maken richting Lukaku tijdens de clash met Inter in de halve finale van de Coppa Italia van dinsdagavond.

Kylian Mbappé sur Instagram en réponse aux insultes racistes dont Romelu Lukaku a été victime : « 2023 et toujours les mêmes problèmes. Mais on ne va pas vous laisser faire. » pic.twitter.com/R6S02wDdJL — Mookie (@MookieBarbu) April 5, 2023

Lukaku kreeg tot zijn ontzetting rood na zijn gelijkmaker ver in blessuretijd, vermoedelijk vanwege zijn manier van vieren jegens de Juve-supporters. De Belg leek woedend te zijn op de fans van de thuisploeg, hield de vinger voor zijn mond en schreeuwde meerdere malen iets naar ze toe. Het blijkt dus dat Lukaku waarschijnlijk boos reageerde op de racistische leuzen van de aanhang van de thuisclub. Ook Juan Cuadrado en Samir Handanovic kregen in die nasleep nog rood te zien na het laatste fluitsignaal.

Het bestuur van Inter komt woensdag eveneens met een steunbetuiging richting Lukaku. "We herhalen krachtig dat we ons verenigen tegen racisme en alle vormen van discriminatie. Voetbal en sport in het algemeen moeten niet alleen een baken van emotie zijn, maar ook van duidelijke en gedeelde waarden, die niets te maken hebben met wat we dinsdagavond zagen in de slotfase van de halve finale van Coppa Italia in Turijn. Daarom herhalen we nu onze steun, genegenheid en solidariteit met Romelu Lukaku. Zoals de voetbalwereld in deze uren op veel plaatsen doet", aldus het statement van de club uit Milaan.

?????????? ???? ?????? ???????? ?? Romelu Lukaku schiet vanaf 11 meter de gelijkmaker binnen, maar krijgt bij het juichen rood ?? Eindstand: 1-1 Samir Handanovic en Juan Cuadrado krijgen na het fluitsignaal ook nog rood ??#ZiggoSport #CoppaItaliaFrecciarossa #JuveInter pic.twitter.com/0AwrjZBXcE — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 4, 2023

Roc Nation, het management van Lukaku, liet via Twitter reeds van zich horen. "De racistische opmerkingen die de Juventus-supporters vanavond in Turijn maakten tegen Romelu Lukaku zijn meer dan verwerpelijk en kunnen niet worden aanvaard. Romelu benutte een strafschop laat in de wedstrijd. Voor, tijdens en na die strafschop werd hij vijandig en racistisch beledigd. Romelu verdient excuses van Juventus en we verwachten dat de Italiaanse bond het gedrag van deze groep Juventus-fans onmiddellijk veroordeelt. De Italiaanse autoriteiten moeten deze gelegenheid aangrijpen om racisme aan te pakken, in plaats van het slachtoffer van het misbruik te straffen."