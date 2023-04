Ceferin brandt Super League tot grond toe af: ‘Egoïsme, hebzucht, leugens’

Woensdag, 5 april 2023 om 13:41 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:41

Aleksander Ceferin is nog altijd een fel tegenstander van de introductie van de zogeheten Super League. De UEFA-voorzitter greep de speech na zijn herverkiezing voor de komende vier jaar aan om de voorzitters van Real Madrid, Barcelona en Juventus duidelijk te merken dat een dergelijke topcompetitie wat hem betreft een gruwel is. De drie topclubs ontvouwden hun plannen in 2021 samen met negen andere Europese topclubs, maar na alle ophef werden de ambities al snel in de ijskast gezet.

Ceferin gelooft er niets van dat Real Madrid, Barcelona en Juventus met de Super League vooral het internationale voetbal willen redden. "Het is heel goed dat er nog nooit iemand is gestorven door schaamte", aldus de herkozen preses van de UEFA met gevoel voor cynisme. De hoogste baas van de Europese voetbalbond vergeleek de grootmachten uit Spanje en Italië met 'een wolf in een vermomming van een grootmoeder, klaar om je op te eten', verwijzend naar Roodkapje. Ceferin is blij dat hij niet de enige is die grote weerzin voelt richting de Super League.

2??0??2??7?? UEFA President Aleksander Ceferin has been re-elected for a further four-year term at #UEFACongress in Lisbon. pic.twitter.com/zliYcPZd2H — UEFA (@UEFA) April 5, 2023

"De realiteit is gelukkig dat niemand zich voor de gek laat houden. Het is vertoon van egoïsme en hebzucht boven solidariteit. Het zijn daarnaast beschamende leugens. Deze clubs strijden voor economisch voordeel in plaats van voor de prijzen. Niemand mag vergeten dat voetbal er voor het volk is." De tot 2027 herkozen Ceferin zal de komende vier jaar alles in het werk stellen om alternatieve topcompetities buiten de deur te houden. "De nationale kampioenschappen blijven de basis van het voetbal. Alle landen begrijpen wat er op het spel staat. Het voetbal heeft vandaag de dag meer dan ooit de steun nodig van mensen die van het spelletje houden."

De beleidsbepalers van de Super League deden desondanks een nieuw voorstel aan de Europese clubs, zo werd in februari duidelijk. Er moet een open competitie komen van zestig tot tachtig clubs waarbij de sportieve prestaties in eigen land de boventoon blijven voeren. Het idee voor een gesloten competitie met steevast dezelfde deelnemers is daarmee definitief van tafel. Onderling zullen de teams minimaal veertien Europese wedstrijden gaan spelen, zo is het plan van A22 Sports Management.

Investeerders

Ceferin ging tijdens zijn toespraak ook kort in op de explosieve groei van vermogende investeerders in het voetbal, met name in de Premier League. De voorzitter repte over 'risicovolle en roekeloze investeringen die alle logica en principes tarten'. "We mogen nooit vergeten hoe kwetsbaar het voetbal eigenlijk is. Voetbal is een deel van onze nalatenschap en het is van iedereen die van dit prachtige spel houdt." Ceferin, die geen tegenkandidaten had en sinds 2016 de scepter zwaait, gaat zich de komende periode bezighouden met de hervorming van de regels rondom Financial Fair Play en de transformatie van de Champions League.