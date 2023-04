Luis Enrique maakt indruk tijdens eerste gesprek en stapt op vliegtuig

Woensdag, 5 april 2023 om 13:28 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:47

Luis Enrique lijkt Julian Nagelsmann te hebben ingehaald als belangrijkste kandidaat voor de managerspositie bij Chelsea. De Spanjaard reist woensdag met een leger vertegenwoordigers af naar Londen om de onderhandelingen te starten, meldt Fabrizio Romano. Enrique maakte tijdens een eerste contactmoment met de clubleiding van Chelsea dusdanig veel indruk dat hij is uitgenodigd voor een nadere kennismaking. De voormalig bondscoach van Spanje en trainer van Barcelona moet als opvolger dienen van Graham Potter.

Hoewel Nagelsmann nog steeds een van de grootste kandidaten is voor de vacante managerspositie bij Chelsea, lijkt Enrique bezig te zijn aan een inhaalslag. De Spaanse oefenmeester zit sinds het teleurstellend verlopen WK in Qatar zonder werk. Enrique slaagde er met zijn ploeg niet in om mee te doen om het eremetaal en strandde in de achtste finale tegen Marokko. Niet veel later werd hij door de Spaanse bond op straat gezet.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

The Independent schrijft woensdag dat Enrique de beleidsbepalers van Chelsea een heldere visie heeft voorgelegd. De 52-jarige keuzeheer is voornemens om een high-intensity-systeem te implementeren op Stamford Bridge. Hij wil daarbij onder meer een beroep doen op aanstormende talenten. Het is niet de eerste keer dat Enrique in verband wordt gebracht met Chelsea. In het verleden zagen the Blues af van een samenwerking door forse looneisen en een gebrekkige kennis van de Engelse taal.

Sinds die afwijzing heeft de Spanjaard gewerkt aan zijn persoonlijke ontwikkeling, met als doel dat hij nu een tweede serieuze kans krijgt. Voormalig teamgenoot en zaakwaarnemer Iván de la Peña is samen met Enrique afgereisd naar Londen om de onderhandelingen te voeren. Tot de aanstelling van een nieuwe manager ligt de verantwoordelijkheid in handen van Bruno Saltor. De oud-speler van Brighton and Hove Albion kwam dinsdag niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Liverpool.