Arne Slot stelt voormalig Ajacied Oussama Idrissi op in Klassieker

Woensdag, 5 april 2023 om 18:50 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:59

Feyenoord treedt woensdagavond aan in de halve finale van de TOTO KNVB Beker met Oussama Idrissi in de basis. De linksbuiten keert terug van een schorsing en krijgt de voorkeur boven Igor Paixão. Voor het overige kiest Arne Slot dezelfde namen als tegen Sparta Rotterdam (1-3 winst). De wedstrijd begint om 20.00 uur en is te zien op ESPN 1 en op FOX.

Paixão speelde een verdienstelijke wedstrijd op Het Kasteel, waar de Braziliaan de score opende met een knalhard schot. Ook in de Eredivisie-thuiswedstrijd tegen Ajax (1-1) maakte Paixão een prachtig doelpunt, maar Slot kiest desalniettemin voor Idrissi. Laatstgenoemde was de afgelopen weken uitstekend in vorm, maar liep een schorsing op in het uitduel bij Ajax (2-3 winst) na een overtreding op Owen Wijndal.

Feyenoord beleeft een historisch goed seizoen en maakt in april nog altijd kans op het winnen van de treble. De Rotterdammers bewaren dit seizoen bovendien goede herinneringen aan Ajax, daar er op 19 maart met 2-3 werd gewonnen in de Johan Cruijff ArenA. Het was de eerste overwinning in Amsterdam sinds 2005. De competitiewedstrijd in De Kuip eerder dit seizoen eindigde in 1-1. Feyenoord heeft door zijn goede prestaties de aandacht gewekt van internationale topclubs, die scouts naar het duel in De Kuip hebben afgevaardigd om een beter beeld te krijgen van meerdere spelers, waaronder aanvoerder Orkun Kökçü.

Ook naar Slot wordt nadrukkelijk gehengeld. Nadat Leeds United eerder bot ving bij de oefenmeester, heeft nu ook Tottenham Hotspur de trainer op zijn lijstje van drie overgebleven kandidaten gezet. Het draait bij Feyenoord nu echter volledig om het oogsten. De landstitel lijkt zo goed als binnen, in de Europa League liggen er in de kwartfinale mogelijkheden tegen AS Roma en in het bekertoernooi is de ploeg slechts één wedstrijd verwijderd van de bekerfinale in eigen stadion tegen PSV. Tegen Ajax moet Feyenoord het nog wel zien te redden zonder sterkhouder Lutsharel Geertruida, die herstellende is van een hamstringblessure.

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Pedersen, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Kökcü, Szymanski; Jahanbakhsh, Gimenez, Idrissi.