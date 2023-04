Heitinga passeert Wijndal opnieuw en heeft basisplaats in huis voor Bergwijn

Woensdag, 5 april 2023 om 18:55 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:01

John Heitinga heeft de opstelling van Ajax voor de halve finale van de TOTO KNVB Beker bekendgemaakt. De trainer van de Amsterdammers geeft wederom de voorkeur aan Youri Baas

op de linksbackpositie, waardoor Owen Wijndal net als tegen Go Ahead Eagles op de bank plaatsneemt. Voorin keert Steven Bergwijn terug in het elftal. Dusan Tadic schuift door naar de spitspositie, waardoor Brian Brobbey naar de bank verhuist. De wedstrijd begint om 20.00 uur en is te zien op ESPN 1.

Achterin wijzigt Heitinga niets. Dat betekent dat Gerónimo Rulli onder de laat staat en de verdediging van rechts naar links bestaat uit Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Jurriën Timber en Baas. Het middenveld wordt gevormd door Kenneth Taylor, Davy Klaassen en Kenneth Taylor. Spits Tadic geflankeerd door Mohammed Kudus (rechts) en Bergwijn (links).

Na de teleurstellende resultaten in de competitie de afgelopen weken lijkt de TOTO KNVB Beker de laatst overgebleven mogelijkheid op een prijs voor Ajax dit seizoen. Heitinga gaf op de persconferentie aan Feyenoord als favoriet te zien. Geheel verrassend is dat niet te noemen, want Ajax wist dit seizoen nog geen wedstrijd te winnen van Feyenoord, PSV of AZ. Bovendien moet Devyne Rensch het duel missen vanwege een opspelende bovenbeenblessure.

Vier spelers van Ajax staan op scherp tijdens de halve finale in De Kuip: Sánchez, Kian Fitz-Jim, Berghuis en Álvarez. Bij een gele kaart missen zij de eventuele finale tegen PSV. Álvarez was tijdens het teleurstellende duel bij Go Ahead Eagles (0-0) één van de lichtpuntjes bij de Amsterdammers, die in december 2021 voor het laatst wonnen in Rotterdam-Zuid (0-2). De onrust neemt op bestuurlijk vlak toe in de Johan Cruijff ArenA, waardoor een sportieve opsteker meer dan welkom zou zijn.

Opstelling Ajax: Rulli; Sánchez, Timber, Álvarez, Baas; Berghuis, Klaassen, Taylor; Kudus, Tadic, Bergwijn.