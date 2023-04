Xavi en Ancelotti maken opstellingen bekend voor allesbepalende Clásico

Woensdag, 5 april 2023 om 20:01 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:01

De opstellingen van Barcelona en Real Madrid voor de terugwedstrijd van de halve finale van de Copa del Rey zijn bekend. Barça-trainer Xavi, die onder meer niet kan beschikken over de geblesseerde Frenkie de Jong, heeft geen grote verrassingen in huis, evenals Real-trainer Carlo Ancelotti. De heenwedstrijd in het Santiago Bernabéu eindigde in een 0-1 voor Barcelona. De winnaar van het tweeluik neemt het in de finale op tegen Osasuna. De wedstrijd in het Spotify Camp nou begint om 21.00 uur en is te zien op Ziggo Sport.

Spits Robert Lewandowski wordt geflankeerd door Raphinha (rechts) en Gavi (links). Het middenveld bestaat uit Sergio Busquets, Sergi Roberto en Franck Kessié. Laatstgenoemde kroonde zich in de laatste onderlinge ontmoeting tot matchwinner. De geblesseerde Andreas Christensen wordt centraal achterin vervangen door Marcos Alonso. Ancelotti opteert onder meer voor Eduardo Camavinga op de linksbackpositie. De Franse middenvelder heeft die positie eerder succesvol ingevuld. Federico Valverde staat samen met Luka Modric en Toni Kroos op het middenveld. Rodrygo en Vinícius Júnior flankeren spits Karim Benzema.

Met twaalf punten voorsprong in LaLiga en de 0-1 winst in de heenwedstrijd van het Copa del Rey-tweeluik met Real, lijkt Barcelona de grote winnaar van het seizoen te worden. De Catalanen kampen echter met de nodige blessuregevallen: De Jong, Ousmane Dembélé, Pedri en Christensen zijn er niet bij. Xavi put vertrouwen uit de laatste drie onderlinge ontmoetingen met Real, die allemaal de kant opvielen van Barcelona.Blaugrana won zijn laatste vijf wedstrijden en hoefde daarin slechts één doelpunt te slikken. Dat was bovendien een eigen doelpunt van Ronald Araújo, die opgelucht ademhaalde toen Sergi Roberto en Kessié Barcelona in maart een 2-1 zege op Real bezorgden. "Real zal wraak willen", weet Xavi.

Real maakt in tegenstelling tot Barcelona nog altijd kans op het winnen van de Champions League, maar in Spanje presteert de Koninklijke wisselvallig. Real moet linksom of rechtsom zien te winnen in Spotify Camp Nou en dat dat kan, hebben de Madrilenen de laatste jaren regelmatig laten zien. Ook in maart leek de ploeg van Ancelotti op weg naar een zege, maar na het afgekeurde doelpunt van Marco Asensio wist Kessié er in blessuretijd alsnog 2-1 van te maken. Ferland Mendy is er niet bij: de Fransman kampt met een kuitblessure. Real lijkt in ieder geval op tijd in vorm te zijn geraakt. Zondag werd Real Valladolid met 6-0 naar huis gestuurd, mede dankzij een razendsnelle hattrick van goaltjesdief Benzema.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Araújo, Alonso, Balde; Busquets, Kessié, S. Roberto; Raphinha, Lewandowski, Gavi.

Opstelling Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militão, Alaba, Camavinga, Kroos, Modric, Valverde, Rodrygo, Benzema, Vinícius.