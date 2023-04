Open sollicitatie Idrissi? ‘Je wil dan toch een speler van de kampioen halen?’

Woensdag, 5 april 2023 om 12:15 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:17

Oussama Idrissi is een van de pijlers onder het succes van Feyenoord dit seizoen. De vleugelaanvaller (27) laat nu zien wat hij aan het begin van zijn loopbaan niet kon laten zien in De Kuip. Na enkele jaren in de jeugdopleiding bleef een doorbraak in de hoofdmacht uit, waarna een vertrek richting FC Groningen volgde. Clubicoon Willem van Hanegem liet destijds al weten dat Feyenoord een fout maakte door Idrissi zo snel te laten gaan.

"Ik waardeer het heel erg dat iemand als Willem van Hanegem dat schreef", laat de dankbare Idrissi weten in een uitgebreid interview met het Algemeen Dagblad. "Hij vond dat ik goed genoeg was voor het eerste van Feyenoord, maar zelf vond ik dat niet. Misschien als ik een jaartje had kunnen rijpen in het tweede elftal, maar dat team bestond niet bij Feyenoord. Bij andere clubs was dat anders geregeld. Ik moest echt nog stappen zetten. Dat lukte in Groningen en later bij AZ." Idrissi kende in Nederland ook nog een niet al te succesvolle verhuurperiode bij Ajax.

Idrissi, die Arne Slot de beste trainer noemt die hij tot nu toe meemaakte, weet nog niet of hij er een tweede seizoen aan vastplakt bij Feyenoord. "Ik sta na de zomer nog twee seizoenen onder contract bij Sevilla. In principe ga ik dan ook gewoon weer terug naar die club." De aanvaller kwam sinds 2020 tot slechts zeventien optredens voor de Spanjaarden en werd tweemaal verhuurd. "Het is moeilijk om nu al vooruit te kijken. Eerst moeten we nog zeven mooie competitiewedstrijden spelen, nu staan we voor de halve finale van de beker en in de Europa League zitten we bij de laatste acht. Geloof me, nadenken over volgend seizoen is wat mij betreft nog heel erg ver weg."

Voor Idrissi spelen de resultaten van de komende weken een belangrijke rol in zijn besluitvorming. "Als je een scout bent van een grote club, dan wil je toch een speler van de kampioen van Nederland halen?", vraagt de huurling zich hardop af. "En Feyenoord zelf zal ook meer mogelijkheden krijgen op financieel gebied als we prijzen winnen. Ik heb het ontzettend naar mijn zin hier, maar ik heb eigenlijk nog nooit nagedacht over langer in de Kuip voetballen", zo besluit Idrissi.