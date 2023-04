Erik ten Hag grijpt in en ontneemt Wout Weghorst zijn basisplaats

Woensdag, 5 april 2023 om 20:03 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:20

De opstelling van Manchester United voor het Premier League-duel met Brentford is bekend. Manager Erik ten Hag voert enkele wijzigingen door en neemt Wout Weghorst zijn basisplaats af. Jadon Sancho vervangt de Nederlander, die de afgelopen periode vooral op de nummer 10-positie stond geposteerd. De wedstrijd begint om 21.00 uur Nederlandse tijd en is te zien op Viaplay.

Na slechts één punt uit de laatste drie Premier League-wedstrijden te hebben behaald is United gezakt naar de vijfde plaats. De ploeg van Ten Hag lijkt met name het gemis van de Casemiro te voelen, die tegen Brentford de derde van zijn vier wedstrijden schorsing uitzit. The Red Devils kregen wel goed nieuws te horen over een andere middenvelder. Christian Eriksen is na zijn zware enkelblessure fit genoeg om de groepstraining te hervatten. Het duel met zijn ex-werkgever komt nog te vroeg. Aaron Wan-Bissaka is er wel weer bij, nadat hij de wedstrijd tegen Newcastle United (2-0 nederlaag) nog moest missen wegens ziekte. Eerder dit seizoen eindigde de eerdere ontmoeting tussen de teams in een 4-0 overwinning voor Brentford.

Brentford verloor slechts één van zijn laatste zestien (!) wedstrijden in de Premier League. De ploeg van trainer Thomas Frank maakt dan ook nog volop kans op plaatsing voor Europees voetbal. Dat komt mede door spits en kersvers Engels international Ivan Toney, die dit seizoen al zeventien keer scoorde op het hoogste Engelse niveau. Frank kan niet beschikken over Vitaly Janelt, die wel op de weg terug is van een knieblessure. Frank Onyeka (hamstring), Kristoffer Ajer (kuit) and Keane Lewis-Potter (knie) zijn er eveneens vanwege blessures niet bij. Mads Roerslev heeft de ziekenboeg wel verlaten en is dus beschikbaar, net als de van een schorsing teruggekeerde Shandon Baptiste.

Opstelling Manchester United: De Gea; Dalot, Varane, Martínez, Shaw; McTominay, Sabitzer; Antony, Fernandes, Sancho; Rashford.