Frustratie zit diep: Henderson en Alisson schelden elkaar de huid vol

Woensdag, 5 april 2023 om 11:55 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:01

Jordan Henderson en Alisson Becker hebben het dinsdagavond tijdens Chelsea - Liverpool (0-0) kort met elkaar aan de stok gekregen. In de ogen van de aanvoerder zorgde zijn Braziliaanse ploeggenoot voor onrust door te twijfelen bij een diepe bal van de thuisploeg. De schade bleef beperkt doordat João Félix de bal over schoot, maar dat weerhield Henderson er niet van om Becker van repliek te dienen.

Het moment deed zich in de tweede helft voor, toen een diepe pass van Chelsea in de zestien van Liverpool terechtkwam. Alisson twijfelde zichtbaar, waarna Joël Matip besloot om de bal weg te koppen. De organisatie bij Liverpool lag daardoor volledig overhoop. Het was echter aan Félix te danken dat het Liverpool geen tegentreffer kostte. De Portugees schoot op aangeven van Kai Havertz wild over. Henderson viel vervolgens fel uit tegen Alisson.

De aanvoerder wees de doelman op het feit dat hij niet goed communiceerde, waarna Alisson van zich af beet. Het onderonsje resulteerde in een flinke woordenwisseling, daar de goalie de uithaal van Henderson niet leek te accepteren. Uiteindelijk moest Matip tussen beiden komen om de emoties te bedaren. Alisson werd onlangs door Jürgen Klopp nog betiteld als een van de beste spelers van het seizoen. The Liverpool Echo beoordeelt zijn optreden tegen Chelsea met een 7, het hoogste cijfer van alle Reds.

Stuart Pearce wijst er bij TalkSport op dat het niet voor het eerst is dit seizoen dat het tot een verbaal gevecht komt tussen twee Liverpool-spelers. Afgelopen zaterdag gebeurde exact hetzelfde in de uitwedstrijd tegen Manchester City (4-1 verlies). Toen kreeg Matip de volle laag nadat hij in de ogen van Henderson de bal niet snel genoeg had afgespeeld. De centrale verdediger leek echter volgzamer dan Alisson. Het duel op Stamford Bridge eindigde dinsdagavond in een doelpuntloos gelijkspel.

"Ik weet niet of er nog een kans is om de top vier te halen", blikte Klopp na afloop terug. "Om dat te halen moeten we bijna al onze wedstrijden winnen en moeten de teams boven ons punten verspelen. We hebben het niet meer in eigen hand, maar dat is niet belangrijk. We hebben nog tien wedstrijden te gaan. De eerstvolgende is Arsenal. Als we tegen hen moeilijk te verslaan zijn, maken we zeker een goede kans. Zo niet, dan rolt Arsenal over ons heen. Deze wedstrijd was een kleine stap in de goede richting."