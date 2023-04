Kantine Spakenburg krijgt anoniem telefoontje binnen tijdens duel met PSV

Woensdag, 5 april 2023 om 10:41 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:06

Het bekerduel tussen SV Spakenburg en PSV is dinsdagavond opgeschrikt door kwetsende spreekkoren aan het adres van Xavi Simons. De aanvaller annex middenvelder werd, op een in de voetbalwereld bekende melodie, meerdere keren uitgemaakt voor 'homo'. "Treurig en onsmakelijk", schrijft De Telegraaf. Zo eindigde een historische avond - nooit eerder scoorde een amateurploeg in de halve finale van De TOTO KNVB Beker - op trieste wijze.

Dat het gezang ook de mensen thuis niet is ontgaan, blijkt uit een telefoontje dat naar de kantine van Spakenburg is gepleegd. Het Eindhovens Dagblad schrijft dinsdagavond laat dat een anonieme beller beklag heeft gedaan van de spreekkoren. "Daarbij werd telefonisch aangegeven dat dit niet meer mocht voorkomen. De betrokken medewerker bij de amateurclub, die het telefoontje aannam, zou het doorgeven bij de club", voegt PSV-watcher Rik Elfrink toe.

Het bekerduel op sportpark De Westmaat was logischerwijs uitverkocht. Het nodige vuurwerk en een trekker op het veld met feestmuziek zorgden tijdens de warming-up voor een geweldige ambiance. Gedurende de eerste helft misdroegen supporters van Spakenburg zich echter. Een deel van het thuispubliek had het gemunt op de flankspeler, die verwerpelijke teksten naar zijn hoofd kreeg geslingerd een minutenlang 'Xavi Simons is homo' van de tribunes hoorde komen.

Simons sprak zelf in gesprek met Hans Kraay junior over een 'speciale dag'. "Het was bijzonder", aldus de aanvaller bij ESPN. "Dat wisten we van tevoren. Een mooie club met mooie fans die achter hun ploeg blijven staan. We moesten gefocust beginnen aan de wedstrijd en onze kansen pakken, dan wisten we dat we een grote kans zouden maken. Een halve finale wil je winnen, dan mag je naar De Kuip voor de finale. Ajax of Feyenoord, dat zal een mooie wedstrijd worden."