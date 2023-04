Piers Morgan grijpt dubbelslag Ronaldo aan voor nieuwe clash met Ten Hag

Woensdag, 5 april 2023 om 09:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:50

Cristiano heeft dinsdagavond zijn doelpuntenproductie opgeschroefd bij het Saudische Al-Nassr. De Portugese sterspeler was in de uitwedstrijd tegen Al Adalh twee keer trefzeker. Het duel werd uiteindelijk met 0-5 gewonnen. Door zijn twee doelpunten staat Ronaldo op zeven goals in zijn laatste vier officiële wedstrijden. Namens de nationale ploeg zorgde hij ook voor dubbelslagen tegen Liechtenstein en Luxemburg.

Ronaldo mocht op slag van rust vanaf de stip aanleggen voor zijn eerste van de avond, nadat Abdulah Al Amri werd neergelegd in de vijandelijke zestien. De Portugees faalde niet en liet doelman Milan Mijatovic kansloos. De score werd tien minuten na rust verdubbeld door Anderson Talisca. Vervolgens was het weer de beurt aan Ronaldo, die aan de linkerkant werd bediend en met links diagonaal raak schoot voor de 0-3. Talisca en Ayman Yahya completeerden de vijfklapper.

Two more goals for @Cristiano so far tonight, including this superb one which once again suggests Ten Hag’s decision to dump him for Wout Weghorst was one of the worst in football history. pic.twitter.com/bu8XJGKLjG — Piers Morgan (@piersmorgan) April 4, 2023

Piers Morgan maakt van de gelegenheid gebruik om een nieuw sneer uit te delen richting Erik ten Hag. De manager van Manchester United lag eerder dit seizoen in de clinch met Ronaldo na een spraakmakend interview bij de Engelse journalist. "Opnieuw twee goals vanavond van Ronaldo", Twittert Morgan. "Dit suggereert eens te meer dat Ten Hags beslissing om hem te dumpen voor Wout Weghorst een van de ergste is geweest in de voetbalgeschiedenis."

Door zijn dubbelslag staat Ronaldo dit kalenderjaar al op vijftien treffers. Vier namens Portugal, elf in het shirt van Al-Nassr. Alleen Erling Braut Haaland komt in 2023 tot dezelfde cijfers. Derde op de lijst van spelers die dit jaar het meest productief zijn is Marcus Rashford met veertien treffers. Laatstgenoemde is onder Ten Hag volledig opgebloeid en brak dit seizoen een 63 jaar oud record door in negen thuiswedstrijden op rij het net te vinden. Weghorst wordt door Ten Hag voornamelijk als spelmaker gebruikt op de nummer 10-positie.