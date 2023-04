Spakenburg ergert zich groen en geel aan PSV: ‘Ze zeurden om alles’

Bij SV Spakenburg zal de teleurstelling van het niet bereiken van de bekerfinale snel plaatsmaken voor trots. De tweededivisionist weerde zich dinsdagavond kranig tegen PSV, maar kon niet voorkomen dat de Eindhovenaren met een 1-2 overwinning van het veld stapten. Dwayne Greene schoot zichzelf de geschiedenisboeken in door als eerste amateurspeler ooit te scoren in de halve finale van de TOTO KNVB Beker. Ploeggenoot Wimilio Vink weet wel waar hij het aan te danken heeft.

Spakenburg wist tegen PSV ruim veertig minuten lang het doel schoon te houden, toen Erick Gutiérrez de bezoekers op slag van rust op voorsprong zette uit een hoekschop. "Het stond verdedigend goed bij ons", blikt Vink terug bij ESPN. "Ik vond ze wel aardig zeuren om alles, hoor. Met alle respect. Dan krijg je op een zure manier die 0-1 tegen. Je doet in de eerste helft heel veel goed. We creëerden niet veel, maar gingen uit van momenten. Toen direct na rust de 0-2 viel, waren we bang dat het een grote uitslag zou worden."

De tweededivisionist vocht zich echter terug in het duel en bracht de spanning terug via Dwayne Greene. De verdediger haalde uit van een meter of dertig en liet Joël Drommel kansloos. "Ik heb hem even verteld hoe hij moet schieten", aldus Vink, die zelf in de kwartfinale tegen FC Utrecht op prachtige wijze scoorde met een volley. "Nee, ik moet zeggen dat hij ze op de training ook zo kan raken. Hij doet het niet vaak, maar ik ben blij dat hij het vanavond deed. Wat mij betreft had hij het nog een paar keer mogen doen. Echt een fantastische goal. Keepertje stond ook wel erg ver voor de goal moet ik zeggen."

Bij Vink overheerste meteen na het laatste fluitsignaal de teleurstelling van het mislopen van de finale. "Alle kinderen wilden op de foto en een handtekening, dat is fantastisch. Bij mij overheerst eerlijk gezegd nog wel de teleurstelling. Ik denk dat over een half uurtje de trots wel komt. Mocht er een kans zijn om ooit naar de finale te gaan, dan was het vanavond. Ook gezien het feit dat je thuis speelt. Na de 1-2 ging het leven. Dan zie je ook dat we ons er een paar keer onderuit kunnen voetballen. Dan hoop je dat hij nog een keer goed valt. Ik had niet het idee dat zij nog heel veel gas gaven."