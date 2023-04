Xavi Simons: ‘Ik heb de laatste tijd veel dingen gehoord over PSV’

PSV heeft zich dinsdagavond ten koste van Spakenburg geplaatst voor de bekerfinale. Daarin nemen de Eindhovenaren het op tegen Feyenoord of Ajax, die het woensdag tegen elkaar opnemen in de andere halve finale. Voor Xavi Simons wordt het de tweede mogelijkheid op een prijs, nadat hij eerder dit seizoen de Johan Cruijff Schaal won met PSV. De middenvelder annex aanvaller is hongerig.

Simons spreekt in gesprek met Hans Kraay junior van een 'speciale dag'. "Het was bijzonder", aldus Simons bij ESPN. "Dat wisten we van tevoren. Een mooie club met mooie fans die achter hun ploeg blijven staan. We moesten gefocust beginnen aan de wedstrijd en onze kansen pakken, dan wisten we dat we een grote kans zouden maken. Een halve finale wil je winnen, dan mag je naar De Kuip voor de finale. Ajax of Feyenoord, dat zal een mooie wedstrijd worden."

PSV vertrok dinsdagochtend vroeg vanuit Eindhoven en nam overdag al een kijkje op het kurkdroge kunstgrasveld van Spakenburg. "Je speelt niet ieder weekend op zo'n veld. Dan moet je wel even komen kijken hoe de situatie is. Ik heb in Spanje ook op zulke velden gespeeld, dus ik ben het gewend. Ik heb daar mijn hele jeugd gespeeld. Voor mij was het niets nieuws", aldus Simons, die zelf tegenover Nick Verhagen stond. "Ik had voorheen nog niet van hem gehoord, maar ik wist wat hij van plan was. Dat is zijn taak. Uiteindelijk is het de scheidsrechter die bepaalt."

"Je gaf de assist op Patrick van Aanholt (bij de 0-2, red.) en juichte alsof je de assist had gegeven in de Champions League-finale. Vertel", probeert Hans Kraay Simons te prikkelen. "We gaan naar de finale toch? Of niet? Oh, we gaan naar de finale. We gaan vechten voor de beker. Ik wil die gewoon winnen. PSV wil de beker ook winnen. Ik heb de laatste tijd veel dingen gehoord over PSV."

"Hoe bedoel je?", haakt Hans Kraay in. "We zijn een team dat voor alles wil strijden", antwoordt Simons. "We hadden er zin in en moeten het gewoon laten zien. Het maakt niet uit of dat Spakenburg is of een andere tegenstander. Het gaat erom dat we de finale halen. Wij zouden geen team zijn voor de beker, zo werd er gezegd. Ik heb gehoord dat we een slap team zijn. Dat was een motivatie voor ons dat we de finale wilden halen."