Gifbeker moet helemaal leeg bij FC Groningen: club incasseert volgende tik

Woensdag, 5 april 2023 om 07:07 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:12

Thijmen Blokzijl is voorlopig niet inzetbaar voor FC Groningen. De verdediger, een van de sterkhouders dit seizoen, verliet afgelopen weekend vroegtijdig het veld in de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard (3-1) en heeft een scheurtje in zijn enkelband opgelopen, meldt RTV Noord. Doorgaans staat voor een dergelijke blessure een hersteltijd van zes tot acht weken, waardoor het de vraag is of Blokzijl dit seizoen nog in actie komt.

Het leek een vrij onschuldig moment, zo'n tien minuten voor het einde. Blokzijl ging het duel aan met Burak Yilmaz, maar kwam daarbij verkeerd terecht. De centrale verdediger voelde meteen dat het mis was en ging al hinkend naar de kant. Daar werd hij vervangen door Mads Bech Sørensen. Onderzoek in het ziekenhuis heeft nu uitgewezen dat Blokzijl een scheurtje in zijn enkelband heeft opgelopen.

"Er was een duel rond de middenlijn met Yilmaz, ik tikte de bal weg en hij wilde hem passen. Toen is hij op mijn enkel gaan staan'", blikte Blokzijl zondag terug bij RTV Noord. "Ik bleef liggen en probeerde op te staan, maar ik voelde dat dat niet ging. Toen had ik het wel door, ik kon er geen kracht mee zetten. Ik wilde er zo snel mogelijk vanaf zodat er doorgespeeld kon worden." Dinsdag verscheen Blokzijl met krukken op het trainingscomplex van Groningen.

De blessure van Blokzijl is een flinke tik voor Groningen, daar de verdediger een van de vaste krachten is in het elftal van Dennis van der Ree. Het jeugdproduct maakte in de uitwedstrijd tegen Excelsior zijn debuut in het betaalde voetbal en is sindsdien niet meer weg te denken uit de defensie van de Trots van het Noorden. Twee weken geleden verlengde de verdediger zijn contract tot medio 2026 met de optie op een extra jaar.