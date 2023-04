Feyenoord dreigt Arne Slot kwijt te raken: trainer hoort bij laatste kandidaten

Woensdag, 5 april 2023 om 00:15 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 00:58

Arne Slot behoort tot een drietal kandidaten om Antonio Conte op te volgen bij Tottenham Hotspur, zo meldt De Telegraaf dinsdagavond. De krant meldt dat een vertrek van de succestrainer van Feyenoord in de zomer alleen mogelijk is als er een recordbedrag aan de Rotterdammers wordt betaald. BILD wist eind maart te melden dat hij eerder al op een schaduwlijst bij the Spurs werd geplaatst na het afzeggen van Julian Nagelsmann. De interesse lijkt nu nog een stuk serieuzer te zijn geworden.

Slot verlengde in de zomer van 2022 zijn contract bij Feyenoord, waardoor hij nu nog tot medio 2025 vastligt. In dat contract is een clausule opgenomen waarin staat dat hij tussentijds tegen een gelimiteerde vergoeding zou kunnen vertrekken. Die clausule blijkt echter alleen voor de zomer van 2024 te gelden. Daardoor kan Feyenoord in de aankomende zomer flink cashen voor de oefenmeester, die met de Rotterdammers hard op weg is naar de landstitel. Bovendien maakt de club ook nog altijd volop kans op het winnen van de TOTO KNVB Beker en de Europa League.

Dat is ook in het buitenland niet onopgemerkt gebleven. Tottenham ontsloeg Conte in maart na tegenvallende resultaten, waarna de Londenaren al snel bij Nagelsmann uitkwamen, die even daarvoor zijn congé kreeg bij Bayern München. De Duitser bedankte echter voor de interesse. Volgens De Telegraaf zijn er drie serieuze kanshebbers over om komende zomer de vacante trainerspositie in te vullen. Welke andere namen dat precies zijn, vermeldt de krant niet. Mogelijk is Mauricio Pochettino één van die namen. De momenteel clubloze Argentijn werkte eerder al succesvol bij Tottenham, door onder meer in 2019 de finale van de Champions League te halen.

De Telegraaf betwijfelt echter of Slot daadwerkelijk de nieuwe hoofdtrainer van the Spurs gaat worden. "De vraag is alleen of de statuur van Slot al van dien aard is dat buitenlandse clubs zover willen gaan. Internationaal heeft hij buiten de Europese wedstrijden met AZ en Feyenoord nog geen ervaring." Afgelopen winter werd Leeds United concreet voor de oefenmeester, die bij Feyenoord bleef. De club uit de Premier League had een afkoopsom van vijf miljoen euro over om Slot in te lijven, maar de clubleiding van de Rotterdammers veegde dat bod van tafel. Slot gaf wel aan dat hij ’in een onbewaakt ogenblik wel over een aanbieding zou kunnen nadenken’.