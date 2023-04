Scouts uit ‘half Europa’ reizen af naar De Kuip voor Feyenoord-smaakmakers

Woensdag, 5 april 2023 om 00:10 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 00:14

Vele scouts reizen woensdagavond af naar De Kuip voor de halve finale van de TOTO KNVB Beker tussen Feyenoord en Ajax. Volgens De Telegraaf zijn enkele smaakmakers van de ploeg van trainer Arne Slot in beeld bij ‘half Europa’. Feyenoord mag zich momenteel de trotse koploper van de Eredivisie noemen en staat eveneens in de kwartfinale van de Europa League, hetgeen de nodige aandacht heeft getrokken.

Voor Orkun Kökçü zitten er woensdagavond naar verluidt scouts op de tribune van clubs als Liverpool, Newcastle United, Manchester City, Aston Villa, Brighton & Hove Albion, Crystal Palace en Southampton. Brighton is al langer geïnteresseerd in de aanvoerder van Feyenoord, die onlangs in een interview met De Telegraaf aangaf de Premier League ‘echt een geweldige competitie’ te vinden.

Kökçü beschikt in Rotterdam nog over een contract tot medio 2025 en kan Feyenoord komende zomer een fraaie transfersom opleveren. Volgens Transfermarkt.com is de middenvelder inmiddels zo’n dertig miljoen euro waard. Bij Benfica is trainer Roger Schmidt bijzonder gecharmeerd van Kökçü, die in het profiel van de Portugezen zou passen. Mocht de Turks international komende zomer daadwerkelijk de overstap maken naar Lissabon, kan hij mogelijk een middenveld vormen met ex-ploeggenoot Fredrik Aursnes.

De Franse clubs Olympique Marseille, AS Monaco, Olympique Lyon en AS Monaco hebben eveneens scouts afgevaardigd naar Rotterdam om Kökçü in de halve finale van het bekertoernooi aan het werk te zien. Ook Santiago Giménez, Dávid Hancko en Lutsharel Geertruida zouden op vele Europese scoutingslijsten staan. Scouts van Barcelona, Atlético Madrid, Real Sociedad en Real Betis reizen volgens De Telegraaf af naar De Kuip, al is niet bekend wie zij in het vizier hebben.