Emotionele Van Nistelrooij had tijdens duel foto van Thijs Slegers in binnenzak

Dinsdag, 4 april 2023 om 23:56 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 00:37

Ruud van Nistelrooij had tijdens de wedstrijd tegen SV Spakenburg een foto van Thijs Slegers in zijn binnenzak. De trainer van PSV haalde dinsdag de finale van de TOTO KNVB Beker na een 1-2 overwinning en dat deed de oefenmeester veel. Na afloop van de wedstrijd toonde Van Nistelrooij aan de aanwezige journalisten een foto van de in maart overleden perschef van PSV. "Deze finale is voor Thijs.”

Van Nistelrooij werd na afloop van het duel geïnterviewd door ESPN-verslaggever Hans Kraay junior. Laatstgenoemde vroeg Van Nistelrooij of het 'niet een beetje overdreven was dat er hele grote feestelijkheden waren'. "Als je een bekerfinale haalt, dan is dat gewoon geweldig", antwoordde de trainer van de Eindhovenaren, die vervolgens zei dat hij het bereiken van de eindstrijd niet groots wilde vieren. "Ik was niet zo in voor feestelijkheden. Ik had deze in mijn binnenzak zitten", vertelde hij terwijl hij een foto van Slegers tevoorschijn haalde. "Deze foto heb ik gisteren gekregen tijdens de uitvaart."

Ruud van Nistelrooij draagt de finaleplek op aan Thijs Slegers ??#SPAPSV pic.twitter.com/7q7wgtK6HL — ESPN NL (@ESPNnl) April 4, 2023

"Mijn hart brak toen ik zijn vrouw, zijn dochter en zijn zoon zag", vervolgt de emotionele Van Nistelrooij. "Maar ik heb ook gehoord over de strijdbaarheid van Thijs en gezien hoe sterk zijn familie is. Dat gaf mij en de jongens vandaag alle kracht. Heel veel sterkte voor iedereen rondom de familie Slegers. Deze finale is voor Thijs.” Slegers overleed op maandag 27 maart op 46-jarige leeftijd aan de gevolgen van de naweeën van een stamceltransplantatie. Slegers onderging die behandeling nadat hij eind 2020 te horen kreeg dat hij acute leukemie had. De stamceltransplantatie leek aanvankelijk aan te slaan, maar begin februari kondigde de voormalig journalist aan dat de naweeën daarvan hem fataal zouden worden.

Voordat Slegers het onderwerp van gesprek werd, had Van Nistelrooij het ook nog over de wedstrijd. Érick Gutiérrez en Patrick van Aanholt bezorgden PSV een 0-2 voorsprong, waarna de eindstand door Dwayne Green op 1-2 werd bepaald. Daarmee werd het behalen van de finale in De Kuip op zondag 30 april een feit. "Hoe je het ook wendt of keert: als je een halve finale speelt, dan moet je gewoon naar de finale. Vandaag was zo'n wedstrijd dat je gewoon moet zorgen dat je wint. Hoe de spelers het hebben opgepakt naar de wedstrijd toe en ook tijdens de wedstrijd... Dan hebben we dat heel professioneel gedaan." De tegenstander van PSV in de finale wordt Feyenoord of Ajax. Die twee ploegen nemen het woensdag tegen elkaar op in de andere halve finale.