Verbazing om Luuk de Jong bij Spakenburg: ‘Wees een grote jongen’

Dinsdag, 4 april 2023 om 23:33 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 23:40

Floris van der Linden is trots op het feit dat SV Spakenburg PSV het vuur aan de schenen wist te leggen in de halve finale van de TOTO KNVB Beker. De amateurs moesten uiteindelijk een minimale 1-2 nederlaag incasseren, waardoor het bekersprookje dinsdagavond ten einde kwam. Van der Linden verbaasde zich na afloop over het geklaag van Luuk de Jong tijdens het bekerduel.

"Als je tot de negentigste minuut in de wedstrijd kan blijven en het tot het laatste fluitsignaal spannend kan houden, kun je wel van een prestatie spreken", zei de aanvoerder van Spakenburg voor de camera van ESPN. “Maar uiteindelijk ga je niet door. Dat overheerst nu nog wel een beetje. Ik ben nog nooit een wedstrijd ingegaan om te verliezen of met een gelijkspel tevreden te zijn.”

Spakenburg-trainer Chris de Graaf liet in aanloop naar het treffen met PSV weten dat de Blauwen er ‘een Zuid-Amerikaans potje’ van wilden maken. Spakenburg ging met name voor rust fel de duels in. “Het is wel typerend hoe er af en toe geklaagd werd vanuit PSV-kant”, gaf Van der Linden aan. “Ze weten toch dat dit eraan zit te komen? Dan denk ik: jongens, jullie spelen in de Eredivisie. Zo'n Luuk de Jong ook, je bent toch iets meer gewend dan een potje op De Westmaat? Maar blijkbaar is het voor hen ook heel wat. Als je ziet wat De Jong in de wedstrijd doet, dan denk ik: wees een grote jongen af en toe. Maar goed, het hoort erbij. Misschien is het ook zijn spel.”

Bij De Graaf overheerste na afloop ook de trots. “In eerste instantie baalde ik echt heel erg. Ik wil vooropstellen dat ik heel trots ben. We wilden er een rommelige, chaotische wedstrijd van maken en dat is gelukt ook. Als je in een halve finale staat, wil je hem alleen winnen ook. Maar dat die gasten het vol bleven houden, ook bij 0-2 achter, dat is toch een tikkie... geweldig.”

'Ik probeer ze twee dingen te leren: voetballen volgens het plan en altijd met je hart. Dat hebben we vanavond gedaan”, vervolgde De Graaf. “Het mooiste compliment vond ik dat André Ramalho aan het einde van de avond ging tijdrekken tegen het nietige Spakenburg. Ik heb het meeste genoten van de verbinding die het heeft gebracht. Wat een avond was dit. De droom van De Kuip blijft staan, je moet ook een doelstelling houden.”