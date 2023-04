Twente schakelt door na afwijzing Bosz en nadert akkoord met Eredivisie-trainer

Dinsdag, 4 april 2023 om 23:23 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 23:26

Joseph Oosting is hard op weg om vanaf komende zomer de nieuwe trainer van FC Twente te worden. Dat melden diverse media. In de afgelopen weken werd vooral Peter Bosz gelinkt aan de club uit Enschede, maar hij besloot niet in zee te gaan met de Tukkers. Vervolgens schakelde Twente direct door en is het uitgekomen bij de huidige trainer van RKC Waalwijk, die bezig is aan een uitstekend seizoen. Ron Jans, op dit moment nog trainer van Twente, vertrekt na dit seizoen.

Leon ten Voorde van Tubantia bevestigde dinsdagavond op Twitter dat Oosting de voornaamste kandidaat is om trainer te worden bij Twente, maar dat er nog geen akkoord is bereikt tussen de partijen. Volgens De Telegraaf verlopen de gesprekken echter voorspoedig en zal er waarschijnlijk op korte termijn overeenstemming worden bereikt.

Joseph Oosting is de voornaamste kandidaat om trainer te worden bij Twente, maar er is nog geen akkoord tussen alle partijen. — Leon ten Voorde (@deBankzitter) April 4, 2023

Oosting is sinds 2021 trainer van RKC en doet het uitstekend. In zijn eerste seizoen behaalde hij de tiende plek in de Eredivisie met de Waalwijkers, dit seizoen staat RKC zelfs op de achtste plaats. Oosting, die nog tot medio 2025 vastligt in Noord-Brabant, heeft een vaste clausule in zijn huidige contract, waardoor hij voor een bedrag van enkele tonnen een stap kan maken.

Ron Jans maakte in februari bekend na dit seizoen te stoppen als trainer van Twente. In de zoektocht naar zijn opvolger kwamen de Tukkers aanvankelijk uit bij Bosz. De voormalig trainer van onder meer Vitesse en Ajax bevestigde maandag in het programma Rondo van Ziggo Sport echter dat hij niet aan de slag gaat bij de huidige nummer vijf van de Eredivisie, omdat een samenwerking voor hem te vroeg zou komen.