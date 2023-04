Bayern München en Tuchel worden in 95ste minuut uit DFB-Pokal geknikkerd

Dinsdag, 4 april 2023 om 23:00 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 23:45

Bayern München is dinsdagavond uitgeschakeld in de kwartfinale van de DFB-Pokal. De ploeg van trainer Thomas Tuchel verloor in extremis van SC Freiburg. Dayot Upamecano zette Bayern voor rust op voorsprong, waarna Nicolas Höfler op fraaie wijze de 1-1 op het scorebord zette. Lucas Höler kegelde de Beierse grootmacht vervolgens met een strafschop in de 95ste minuut uit het bekertoernooi: 1-2.

Ryan Gravenberch en Daley Blind moesten in de kwartfinale van het bekertoernooi genoegen nemen met een reserverol. Matthijs de Ligt begon wel in de basis, terwijl Mark Flekken onder de lat startte bij Freiburg. Tuchel begon zijn avontuur bij der Rekordmeister uitstekend met een overtuigende overwinning op Borussia Dortmund (4-2). De oefenmeester wijzigde zijn basiself ten opzichte van dit duel op slechts één positie. João Cancelo verving Alphonso Davies.

Mark Flekken geklopt! ?? Dayot Upamecano kopt Bayern München na 19 minuten op een 1-0 voorsprong ??#ZiggoSport #DFBPokal #FCBSCF pic.twitter.com/GJO9v1IO1p — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 4, 2023

Leroy Sané deelde na ruim tien minuten een eerste speldenprik namens Bayern uit. De vleugelaanvaller trok naar binnen en schoot vervolgens rakelings naast de linkerbenedenhoek. De voorsprong voor de thuisploeg kwam er alsnog, nadat Upamecano een hoekschop van Joshua Kimmich overtuigend tegen de touwen kopte: 1-0. Freiburg stelde daar lange tijd niks tegenover, tot Höfler met een klein halfuur op de klok met een fraai afstandsschot de stand weer in evenwicht trok: 1-1.

Bayern had in het tweede bedrijf het betere van het spel en kwam na een uur bijna opnieuw op voorsprong, nadat Benjamin Pavard een vrije trap van Kimmich op de lat kopte. Verlenging leek vervolgens in de maak, maar diep in blessuretijd legde scheidsrechter Harm Osmers de bal op de penaltystip na een handsbal van Jamal Musiala. Höler liet doelman Yann Sommer vervolgens vanaf elf meter kansloos en schakelde Bayern hiermee uit in de DFB-Pokal: 1-2.