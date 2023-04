Lukaku krijgt directe rode kaart na het vieren van gelijkmaker tegen Juventus

Dinsdag, 4 april 2023 om 23:00 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:51

Internazionale en Juventus hebben elkaar dinsdagavond in evenwicht gehouden. Na een vermakelijke wedstrijd en twee late goals van Juan Cuadrado en Romelu Lukaku werd het 1-1 in de heenwedstrijd van de halve finale van de Coppa Italia. Lukaku kreeg tot zijn ontzetting rood, vermoedelijk vanwege zijn manier van vieren jegens de Juve-supporters. De Belg leek woedend te zijn op de fans van de thuisploeg, hield de vinger voor zijn mond en schreeuwde meerdere malen iets naar ze toe. De return vindt plaats op 26 april.

Inter trad aan zonder Denzel Dumfries en Stefan de Vrij, maar met Samir Handanovic. Hij kreeg de voorkeur op doel boven André Onana en zag een driemansverdediging voor zich. Net als Juventus-trainer Massimiliano Allegri koos Inter-trainer Simone Inzaghi voor vijf middenvelders. Federico Dimarco (links) en Matteo Darmian (rechts) moesten voor de aanvoer naar spitsen Lautaro Martínez en Edin Dzeko zorgen. Aan de kant van Juventus stond Mattia Perin onder de lat, waardoor Wojciech Szczesny op de bank zat. Cuadrado was de rechtermiddenvelder van dienst, terwijl Filip Kostic aan de linkerkant stond. Ángel Di María stond opgesteld op de nummer 10-positie, achter spits Dusan Vlahovic.

Ondanks dat de eerste helft doelpuntloos bleef, was de amusementswaarde hoog. Beide ploegen gingen gretig op zoek naar het openingsdoelpunt. Zo raakte Di María in de openingsfase los van Alessandro Bastoni en probeerde hij het met een schot, dat gekeerd werd door Handanovic. Namens Inter probeerde Dimarco het met een goed genomen vrije trap, waar Perin een antwoord op had. Marcelo Brozovic werd niet veel later in alle vrijheid gevonden op de rand van de zestien en leek de hoek voor het uitkiezen te hebben, maar schoot recht door het midden op Perin. Vlak voor rust leek Dimarco nog op weg naar de 0-1. De Italiaan werd op het laatste moment echter gestuit door Bremer, waardoor de brilstand op het scorebord bleef staan.

?????????? ???? ?????? ???????? ?? Romelu Lukaku schiet vanaf 11 meter de gelijkmaker binnen, maar krijgt bij het juichen rood ?? Eindstand: 1-1 Samir Handanovic en Juan Cuadrado krijgen na het fluitsignaal ook nog rood ??#ZiggoSport #CoppaItaliaFrecciarossa #JuveInter pic.twitter.com/0AwrjZBXcE — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 4, 2023

Juventus zorgde voor het het eerste grote gevaar na rust. Een voorzet bereikte het hoofd van Vlahovic, die het tevergeefs uit een moeilijke hoek probeerde. Inter zette naarmate de tweede helft vorderde steeds beter druk en dat leidde even na een uur spelen bijna tot de openingstreffer. Henrikh Mkhitaryan snelde knap langs meerdere verdedigers, waarna zijn schot met links via de hak van Federico Gatti rakelings naast ging.

Aan de andere kant kwam de grootste kans van de wedstrijd tot dat moment op naam van Arkadiusz Milik. De ongedekte voormalig Ajacied, die na rust inviel, kreeg niet genoeg kracht achter een scherpe voorzet van Cuadrado: kans verkeken. Tien minuten voor tijd kwam Juventus op voorsprong. Cuadrado werd op rechts gevonden en schoot achter Handanovic raak: 1-0. Toch kwam Inter in minuut 95 nog op gelijke hoogte. Bremer maakte hands en invaller Lukaku schoot raak: 1-1. De gemoederen liepen in de slotfase hoog op, nadat Lukaku rood kreeg voor het vermoedelijk provocerend juichen na zijn gelijkmaker. Ook Cuadrado en Handanovic kregen in die nasleep nog rood te zien na het laatste fluitsignaal.