Chelsea moet het doen met een punt tegen Liverpool na twee afgekeurde goals

Dinsdag, 4 april 2023 om 22:53 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 23:52

Chelsea en Liverpool hebben dinsdagavond niet gescoord op Stamford Bridge: 0-0. De formatie uit Londen, onder leiding van interim-manager Bruno Saltor, had de meeste kansen en zag twee doelpunten worden afgekeurd. Liverpool klimt door het resultaat van de negende naar de achtste plaats in de Premier League, terwijl Chelsea elfde blijft.

Liverpool-manager Jürgen Klopp moest het stellen zonder de zieke Virgil van Dijk, die vervangen werd door Joël Matip. In totaal koos de Duitser voor liefst zes andere namen dan afgelopen zaterdag, toen er met 4-1 werd verloren van Manchester City. Onder meer Cody Gakpo, Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold en Andrew Robertson moesten genoegen nemen met een plek op de bank. Bij Chelsea begon N’Golo Kanté na lang blessureleed weer eens in de basis. Ook Wesley Fofana mocht het vanaf de eerste minuut laten zien, terwijl Ruben Loftus-Cheek en Mykhailo Mudryk juist op de bank zaten. Hakim Ziyech zat helemaal niet bij de selectie.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Chelsea was de betere partij in de eerste helft en kreeg al vroeg een mogelijkheid op de openingstreffer. Na balverlies van voormalig Willem II’er Konstantinos Tsimikas stuurde Enzo Fernández João Félix diep. De poging van de Portugees kon uiteindelijk geblokt worden door Matip. Uit een afvallende bal na een corner leek Reece James er in de 25ste minuut alsnog 1-0 van te maken, maar de goal werd afgekeurd omdat er buitenspel aan vooraf was gegaan. Aan het einde van het eerste bedrijf begon ook Liverpool zich te laten zien, maar Joe Gomez (redding Kepa Arrizabalaga) en Fabinho (naast via Fofana) wisten niet te scoren.

Vroeg in de tweede helft, nadat in kansrijke positie Mateo Kovacic over had geschoten, werd opnieuw een doelpunt van Chelsea afgekeurd. Kanté zette Kai Havertz oog in oog met Alisson Becker, de doelman bracht redding, maar via Havertz ging de bal er alsnog in. De VAR zag echter dat Havertz dit met de arm deed, waardoor de treffer niet doorging. Halverwege het tweede bedrijf besloten beide managers te wisselen in de hoop op wat aanvallende impulsen. Onder meer Mudryk, Gakpo en Salah kwamen binnen de lijnen. Tot grote kansen en doelpunten zou dat echter niet meer leiden.