Sinisterra kapt, draait en schiet Leeds naar cruciale zege op Nottingham Forest

Dinsdag, 4 april 2023 om 22:49 • Jonathan van Haaster

Luis Sinisterra was dinsdagavond van groot belang voor Leeds United. De voormalig vleugelaanvaller van Feyenoord zorgde tegen Nottingham Forest op slag van rust voor de 2-1. Omdat er na rust niet meer gescoord werd, bleek het doelpunt van de Colombiaan de winnende te zijn. Leeds klimt door de zege naar de dertiende plaats en staat twee punten los van nummer achttien Bournemouth.

Bijzonderheden

Nottingham kwam in de twaalfde minuut op voorsprong. Emmanuel Dennis gaf vanaf links voor op Orel Mangala, die op de rand van de zestien stond te wachten. De Belg hield bewust even in, ontdeed zich van zijn directe tegenstander en vond de korte hoek met een hard schot: 0-1. Toch konden de bezoekers niet lang genieten van de voorsprong. In de twintigste minuut wist Jack Harrison namelijk raak te schieten op aangeven van Junior Firpo. Laatstgenoemde stond als linksback opgesteld, waardoor Pascal Struijk naar het centrum verhuisde. De Nederlander zag hoe Sinisterra op slag van rust voor de 2-1 zorgde. De aanvaller slalomde vanaf de linkerkant van de zestien naar binnen en vond de verre hoek met een geplaatst schot: 2-1. Leeds hield stand in de tweede helft en kan zodoende drie mogelijk cruciale punten bijschrijven.

Wedstrijdverloop

12' 0-1 Orel Mangala (assist: Emmanuel Dennis)

20' 1-1 Jack Harrison

45+1' 2-1 Luis Sinisterra (assist: Junior Firpo)

Overige uitslagen

Leicester City - Aston Villa 1-2

Bournemouth - Brighton & Hove Albion 0-2